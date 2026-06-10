Mỹ tấn công trả đũa Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump

Rạng sáng 10/6, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công "tương xứng" nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran bắn hạ một máy bay trực thăng tấn công Apache của Lục quân Mỹ một ngày trước đó trên không phận eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận trên mạng xã hội X rằng các lực lượng Mỹ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, đồng thời nhấn mạnh đây là "phản ứng tương xứng đối với hành động gây hấn vô cớ của Iran."

Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết các đợt không kích của Washington tập trung vào các hệ thống radar và phòng không của Iran tại khu vực xung quanh eo biển Hormuz nhằm làm suy giảm năng lực giám sát và phòng thủ của Tehran tại tuyến hàng hải chiến lược này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã được thông báo rằng "đêm qua, người Iran đã bắn rơi một trong những chiếc trực thăng Apache vô cùng hiện đại của chúng ta khi đang tuần tra trên Eo biển Hormuz," đồng thời khẳng định Mỹ "phải" và "cần phải đáp trả cuộc tấn công này."

Các phi công trên chiếc trực thăng không bị thương và đã được giải cứu trong vòng khoảng 2 giờ sau khi máy bay rơi. Tuy nhiên, trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết cuộc điều tra do Washington tiến hành vẫn chưa xác định được liệu Iran có cố tình bắn trúng chiếc trực thăng Apache hay không, dù chắc chắn cuộc tấn công là do Tehran thực hiện.

Về phía Iran, truyền thông nước này đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại các khu vực phía Đông tỉnh Hormozgan, miền Nam nước này. Hãng thông tấn Fars cho biết các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu triển khai các đợt không kích đáp trả.

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận một vật thể bay đã đánh trúng khu vực Sirik thuộc tỉnh Hormozgan. Ngoài ra, các tiếng nổ cũng được ghi nhận trên đảo Qeshm nằm tại eo biển Hormuz, khu vực có vị trí chiến lược quan trọng đối với hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 9/6 tuyên bố Tehran vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã cho thấy khả năng phản ứng trước mọi thách thức an ninh.

Ông Araghchi đồng thời phát tín hiệu rằng vụ việc liên quan đến trực thăng quân sự Mỹ có thể không phải là hành động được chủ ý từ phía Iran, với lý giải rằng các lực lượng nước ngoài hoạt động gần lãnh hải Iran luôn đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Nhà ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz không phải là vùng biển quốc tế hoàn toàn mà là khu vực chung giữa Iran và Oman, đồng thời cho rằng cách tốt nhất để giảm nguy cơ xảy ra các sự cố là các lực lượng nước ngoài rút khỏi khu vực.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đang ở giai đoạn nhạy cảm.

Theo tờ New York Times, các cuộc đàm phán đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu, gồm: Washington yêu cầu Iran đình chỉ các hoạt động làm giàu urani trong ít nhất 15 năm; hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để làm loãng kho dự trữ urani đã làm giàu; dỡ bỏ 3 cơ sở hạt nhân lớn tại Natanz, Fordo và Isfahan; và cho phép thực hiện các cuộc thanh sát quốc tế vào bất kỳ thời điểm và địa điểm nào tại Iran./.

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