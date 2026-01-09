Mỹ: Thâm hụt thương mại giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại nước này công bố ngày 8/1 cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đã thu hẹp mạnh mẽ trong tháng 10.

Đây là kết quả trực tiếp sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt các biện pháp thuế quan sâu rộng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Cụ thể, mức thâm hụt thương mại trong tháng 10 đã giảm xuống còn 29,4 tỷ USD, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể so với con số 48,1 tỷ USD của tháng trước đó. Đây là mức thâm hụt theo tháng thấp nhất được ghi nhận kể từ tháng 6/2009.

Tuy nhiên, do sự gia tăng đột biến của hàng hóa nhập khẩu hồi đầu năm 2025, tổng thâm hụt thương mại tính chung từ tháng 1-10 vẫn tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số liệu thống kê cho thấy kim ngạch nhập khẩu trong tháng 10 giảm 3,2%, xuống còn 331,4 tỷ USD, trong khi kim ngạch xuất khẩu tăng 2,6%, đạt mức 302 tỷ USD.

Việc xuất khẩu tăng trưởng vượt trội so với nhập khẩu đã giúp thu hẹp cán cân thương mại, đúng theo các mục tiêu kinh tế trọng tâm mà Tổng thống Trump đã đề ra.

Dòng chảy thương mại trong năm qua đã có những biến động dữ dội dưới tác động từ các quyết sách của Nhà Trắng. Sau khi công bố các mức thuế quan toàn cầu sâu rộng vào tháng 4/2025 và tạm hoãn vài tháng để đàm phán, chính quyền Tổng thống Trump đã chính thức tái áp đặt các biện pháp này từ ngày 7/8/2025.

Đặc biệt, vào ngày 29/8, Washington đã bãi bỏ quy định miễn thuế "de minimis" đối với các lô hàng nước ngoài có giá trị dưới 800 USD, vốn là kẽ hở cho hàng giá rẻ tràn vào thị trường Mỹ.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng áp thuế lên hàng loạt sản phẩm và lĩnh vực được coi là thiết yếu đối với an ninh quốc gia như thép, đồng và đồ nội thất bọc nệm.

Theo trung tâm nghiên cứu chính sách Budget Lab tại Đại học Yale, tính đến tháng 11/2025, thuế suất hiệu dụng của Mỹ đã vọt lên mức hơn 16%, mức cao nhất kể từ năm 1935, khiến chi phí nhập khẩu hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn đáng kể.

Chính quyền Tổng thống Trump đã ngay lập tức dẫn chứng việc thâm hụt thương mại giảm trong những tháng gần đây như một minh chứng cho hiệu quả của các chính sách thương mại hiện hành.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu kinh tế lại đưa ra những nhận định thận trọng hơn, cho rằng các mô hình thương mại đang bị bóp méo bởi nỗ lực của các doanh nghiệp nhằm "né" thuế.

Nhiều công ty đã tích trữ một lượng lớn hàng tồn kho từ đầu năm 2025 trước khi thuế quan có hiệu lực, dẫn đến việc cắt giảm mua hàng trong giai đoạn sau.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu thương mại sẽ trở lại mức bình thường khi kho dự trữ cạn kiệt, hay thuế quan sẽ tiếp tục kìm hãm đà nhập khẩu trong dài hạn.

Tính đến hết tháng 10/2025, dữ liệu từ chính phủ cho thấy xuất khẩu tăng 6,3% và nhập khẩu tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, sự sụt giảm thâm hụt một phần còn được thúc đẩy bởi thị trường vàng.

Các nhà đầu tư đã đẩy mạnh giao dịch vàng để bù đắp cho những bất ổn liên quan đến thuế quan. Xuất khẩu vàng của Mỹ trong tháng 10 đã tăng vọt hơn 60% so với tháng 9, đạt 17 tỷ USD.

Mặc dù các con số tổng thể có vẻ khả quan, dữ liệu cũng phản ánh những tổn thương sâu sắc đối với một số ngành hàng do cuộc chiến thương mại gây ra.

Xuất khẩu đậu nành đã giảm 3,3 tỷ USD trong 10 tháng qua khi Trung Quốc cắt giảm thu mua hàng của Mỹ để chuyển sang các nguồn cung từ Nam Mỹ.

Ngoài đậu nành, kim ngạch xuất khẩu máy bay dân dụng, máy tính và dược phẩm của Mỹ cũng ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 10./.

