Mỹ: Thống đốc California ban bố tình trạng khẩn cấp sau sự cố rò rỉ hóa chất

Ngày 23/5 theo giờ địa phương, Thống đốc bang California (Mỹ) Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Quận Cam (Orange County) trong bối cảnh các lực lượng chức năng tiếp tục ứng phó nguy cơ phát nổ từ một bồn chứa hóa chất độc hại tại cơ sở sản xuất nhựa hàng không của công ty GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove, phía Nam bang California.

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn tuyên bố của Thống đốc Newsom cho biết an toàn của người dân Quận Cam là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định chính quyền bang đang huy động toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ công tác cứu nạn và kiểm soát tình hình.

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quận Cam, hơn 44.000 người đã được yêu cầu sơ tán do nguy cơ từ bồn chứa khoảng 7.000 gallon (1 gallon=3,78 lít) hóa chất methyl methacrylate - một hóa chất dễ bay hơi và dễ cháy dùng để sản xuất các bộ phận nhựa - bị rò rỉ và có dấu hiệu phản ứng nhiệt mất kiểm soát, phát tán hơi hóa chất ra không khí.

Trưởng ban cứu hỏa Craig Covey cho biết nhiệt độ bên trong bồn chứa tiếp tục tăng, từ mức 25 độ C lên khoảng 33 độ C vào tối 22/5. Ông mô tả đây là tình huống “cực kỳ nguy hiểm” và nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm công tác cứu hỏa.

Lực lượng cứu hỏa đang phối hợp với các chuyên gia trên khắp nước Mỹ để tìm giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn nguy cơ thảm họa, thay vì để bồn chứa phát nổ ngoài kiểm soát.

Giới chức cảnh báo bồn chứa có thể bị vỡ, làm tràn hàng nghìn gallon hóa chất độc hại ra khu vực xung quanh, hoặc phát nổ do phản ứng nhiệt, kéo theo nguy cơ cháy lan sang các bồn chứa nhiên liệu và hóa chất lân cận.

Theo các chuyên gia y tế, methyl methacrylate là hợp chất epoxy dễ cháy, có khả năng tự sinh nhiệt và gây phản ứng “runaway” (hiện tượng một phản ứng hóa học hoặc nhiệt độ tự tăng vọt ngoài tầm kiểm soát), dẫn tới tăng áp suất nhanh, cháy hoặc nổ.

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), methyl methacrylate có thể gây kích ứng da, mắt và hệ hô hấp. Việc tiếp xúc ngắn hạn hoặc kéo dài với hóa chất này cũng có thể gây kích ứng da, mắt, phổi, hoặc các triệu chứng thần kinh, buồn nôn và chóng mặt.

Sự cố bắt đầu từ chiều 22/5 khi lực lượng cứu hỏa nhận được báo động hóa chất nguy hiểm tại cơ sở GKN Aerospace trên đường Western Avenue ở Garden Grove.

Ban đầu tình hình được đánh giá ổn định, nhưng khoảng 4 giờ sau, nhiệt độ bồn chứa bắt đầu tăng mạnh khiến hệ thống xả áp và phun nước tự động kích hoạt.

Hiện lệnh sơ tán đã được mở rộng trong bán kính khoảng 1,6km tại nhiều khu vực thuộc Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park và Westminster.

Giới chức cho biết chưa ghi nhận thương vong, trong khi nguyên nhân vụ rò rỉ vẫn đang được điều tra./.

