Mỹ thúc đẩy nối lại đàm phán trong khi Israel tăng cường tấn công Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, báo Jerusalem Post ngày 15/9 đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump đang tiến hành vòng đàm phán mới với các quan chức Israel và Qatar nhằm khởi động lại tiến trình thương lượng về thỏa thuận trao đổi con tin giữa Israel và phong trào Hamas vốn đang bị đình trệ.



Cuối tuần qua, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã đến Washington và có các cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff. Theo hai nguồn tin am hiểu, các quan chức Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải "tìm ra một lộ trình phù hợp" để nối lại đàm phán.



Phát biểu trước báo giới ngày 14/9, Tổng thống Trump đánh giá Qatar là “một đồng minh tuyệt vời” của Mỹ, đồng thời cảnh báo Israel cần “rất thận trọng” sau cuộc không kích nhằm vào Doha. Washington cũng đang trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Israel nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán.

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Marco Rubio đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày đến Israel và gặp các quan chức cấp cao trong Chính phủ Israel để thảo luận các điều kiện nối lại đàm phán. Một nguồn tin ngoại giao cho biết chính quyền Tổng thống Trump có thể sắp đưa ra một sáng kiến mới nhằm phá vỡ bế tắc trong vấn đề ngừng bắn - trao đổi con tin.



Bất chấp vụ không kích gần đây của Israel tại Doha, Thủ tướng Qatar khẳng định nước này vẫn cam kết giữ vai trò trung gian hòa giải. Phát biểu sau khi trở về vùng Vịnh, ông Al Thani tuyên bố cuộc tấn công của Israel là một tiền lệ nghiêm trọng và cần phải được xử lý một cách kiên quyết. Ông đồng thời tuyên bố chính quyền Qatar sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Mỹ và Ai Cập để chấm dứt xung đột tại Gaza.



Nhiều gia đình con tin lo ngại việc Israel không kích nhằm vào ban lãnh đạo Hamas tại Qatar bất chấp những cảnh báo của các quan chức an ninh có thể làm trì hoãn hoặc hủy bỏ một thỏa thuận đưa người thân của họ trở về.

Sau cuộc không kích, các gia đình con tin đã gặp gỡ các quan chức an ninh Israel, tham gia quá trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin.

Tại cuộc gặp, một nguồn tin an ninh cấp cao cho biết: "Hầu hết các quan chức an ninh đều khuyến nghị hoãn cuộc tấn công. Lập trường rất rõ ràng - một thỏa thuận trao trả con tin đang được đưa ra bàn luận và chúng ta cần tận dụng tối đa quá trình đàm phán." Ông nhấn mạnh cuộc tấn công gây tổn hại đến khả năng tiến triển của thỏa thuận đang đàm phán với Hamas.



Cuộc không kích hôm 9/9, được Không quân Israel phối hợp với Cơ quan an ninh nội địa của Israel (Shin Bet) tiến hành. Hoạt động này được theo dõi trực tiếp từ trung tâm chỉ huy của Shin Bet. Israel đã triển khai 8 tiêm kích F-15 và 4 chiếc F-35 hoạt động trên vùng trời Biển Đỏ, nhưng không chiếc nào xâm nhập không phận của các quốc gia Arập xung quanh. Thay vào đó, các chiến đấu cơ này đã phóng tên lửa đạn đạo có khả năng bay vào không gian trước khi lao xuống mục tiêu ở Doha.



Nhiều quan chức an ninh Israel cho rằng cuộc không kích nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Doha đã thất bại khi dường như không có lãnh đạo cấp cao nào của Hamas thiệt mạng. Phong trào Hamas cũng thông báo thủ lĩnh cấp cao Khalil al-Hayya vẫn còn sống.



Trong khi đó, lực lượng Israel tiếp tục các cuộc không kích tại Gaza. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 45 người đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp Dải Gaza ngày 14/9, trong đó đa số tại thành phố Gaza. Ít nhất 30 tòa nhà dân cư tại thành phố Gaza bị phá hủy và hàng nghìn người phải sơ tán.



Cơ quan y tế của Gaza cũng cho biết 2 người Palestine đã tử vong do đói và suy dinh dưỡng tại vùng lãnh thổ này trong 24 giờ qua, nâng số người tử vong do những nguyên nhân này lên ít nhất 422 người, bao gồm cả 145 trẻ em.



Trong khi đó, Israel cho biết đã tiến hành 5 đợt không kích vào thành phố Gaza trong tuần qua, nhắm vào hơn 500 địa điểm, trong đó có các địa điểm trinh sát và bắn tỉa của Hamas, các tòa nhà có lối vào đường hầm và kho vũ khí.



Về phần mình, Hamas nói rằng lực lượng Israel đã phá hủy ít nhất 1.600 tòa nhà dân cư và 13.000 lều trại kể từ ngày 11/8. Theo chính quyền địa phương, xung đột kéo giữa Israel và Hamas trong 2 năm qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 64.000 người tại Gaza. Trong khi đó, số liệu của Israel cho thấy 1.200 người đã thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin./.

