Mỹ tiếp tục chiến dịch chống ma túy ở Đông Thái Bình Dương

Ngày 20/2, quân đội Mỹ cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào những đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy tại vùng biển Đông Thái Bình Dương và tiêu diệt 3 đối tượng.

Trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM) cho biết Lực lượng Đặc nhiệm liên quân Ngọn giáo phương Nam (Southern Spear) đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào tàu do các tổ chức bị liệt vào danh sách khủng bố vận hành dọc theo tuyến đường buôn bán ma túy.

Theo Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ lực lượng này đã tiêu diệt “3 đối tượng khủng bố buôn bán ma túy” trong hoạt động trên. Hình ảnh từ trên không cho thấy chiếc thuyền bị đánh bom và bốc cháy.

Mỹ bắt đầu nhắm mục tiêu vào các tàu nghi ngờ buôn bán ma túy từ đầu tháng 9 năm ngoái. Từ đó đến nay, các chiến dịch này đã tiêu diệt gần 150 đối tượng và phá hủy hàng chục tàu thuyền./.

