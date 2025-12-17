Mỹ-Trung quyết định khôi phục kênh liên lạc quốc phòng

SCMP đưa tin các quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Washington trong tuần này, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực khôi phục kênh liên lạc quân sự giữa hai cường quốc, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tìm cách ổn định quan hệ song phương đang căng thẳng.

Theo thông báo của Bộ Chiến tranh Mỹ, ông Alvaro Smith, Phó trợ lý Bộ trưởng Chiến tranh phụ trách Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Mông Cổ, đã tiếp Thiếu tướng Diệp Giang, Phó Chủ nhiệm Văn phòng hợp tác quân sự quốc tế thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc, trong khuôn khổ Đối thoại điều phối chính sách quốc phòng Mỹ-Trung lần thứ 19, diễn ra từ ngày 15 đến 16/12.

Cuộc gặp này tiếp nối đà tích cực từ cuộc tiếp xúc giữa Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Mở rộng tại Malaysia hồi cuối tháng 10.

Đây là lần đầu tiên người đứng đầu ngành quốc phòng hai nước gặp trực tiếp kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Sau cuộc gặp đó cùng với một cuộc điện đàm tiếp theo, ông Hegseth cho biết hai bên đã nhất trí thiết lập các kênh liên lạc quân sự nhằm tránh xung đột và hạ nhiệt các vấn đề phát sinh.

Trong tuyên bố ngày 16/12, Lầu Năm Góc cho biết ông Smith đã nhắc lại thông điệp này, nhấn mạnh sự ủng hộ của Bộ Chiến tranh Mỹ đối với việc mở rộng các hình thức liên lạc quân đội với quân đội với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nhằm hỗ trợ ổn định chiến lược cũng như phòng ngừa và giảm leo thang khủng hoảng nói chung.

Ông Smith cũng giải thích rằng các kênh liên lạc như vậy củng cố những nỗ lực đang diễn ra của Tổng thống Trump nhằm đạt được hòa bình ổn định và quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc.

Quan chức Mỹ nêu rõ lợi ích của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là đáng kể, nhưng có phạm vi và mức độ hợp lý, đồng thời khẳng định Lầu Năm Góc sẵn sàng bảo vệ các lợi ích đó.

Diễn đàn Đối thoại điều phối chính sách quốc phòng Mỹ-Trung, theo thông lệ được tổ chức hằng năm và luân phiên giữa Bắc Kinh và Washington, đóng vai trò là kênh để hai bên nêu quan ngại và điều phối các hoạt động tiếp xúc tiếp theo trong năm.

Hai vòng đối thoại gần đây nhất diễn ra vào tháng Một và tháng 9/2024, sau nhiều năm gián đoạn kể từ khi Trung Quốc cắt đứt đối thoại quân sự để phản đối chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8/2022./.

