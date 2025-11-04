Mỹ truy tố 2 nghi phạm âm mưu tấn công khủng bố

Theo hồ sơ của tòa án vừa được công bố ngày 3/11, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố 2 người đàn ông bị cáo buộc có liên quan đến âm mưu tấn công tại bang Michigan của nước này. Những đối tượng này có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.



Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết 2 nghi phạm Mohmed Ali và Majed Mahmoud khai nhận trong những tháng gần đây đã mua nhiều loại súng, trong đó có súng trường AR-15 và tham gia các cuộc trò chuyện trực tuyến, ám chỉ họ đã biết kế hoạch tấn công.



Ali và Mahmoud bị truy tố theo luật liên bang, âm mưu hoặc tìm cách chuyển giao vũ khí mà các đối tượng cho rằng sẽ được sử dụng cho hành vi khủng bố, trong trường hợp này là hỗ trợ vật chất cho IS.



Chính quyền Mỹ cáo buộc trong những tuần gần đây, cả 2 nghi phạm đã tập bắn tại các trường bắn và dường như dự định thực hiện vụ tấn công đúng vào ngày lễ Halloween (31/10). Tuy nhiên, hồ sơ của tòa án không nêu mục tiêu tấn công cụ thể của các đối tượng.



Hiện 2 nghi phạm chưa nhận tội. Luật sư của Ali chưa đưa ra bình luận, trong khi thông tin về luật sư của Mahmoud chưa được công bố.



Theo các công tố viên, nhóm liên quan đến âm mưu tấn công này gồm 5 thành viên, trong đó ít nhất 1 người là trẻ vị thành niên.

Hiện mới chỉ có 2 đối tượng bị truy tố ở cấp liên bang. Tài liệu tòa án cho biết nhóm đối tượng đã sử dụng các nền tảng nhắn tin mã hóa và mạng xã hội để chia sẻ tin nhắn liên quan IS và kêu gọi thực hiện tấn công./.

