Mỹ tuyên phạt trùm tiền ảo Kwon Do Hyung 15 năm tù giam

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 11/12, Tòa án khu vực phía Nam New York (Mỹ) đã tuyên án 15 năm tù đối với "trùm tiền ảo" Kwon Do Hyung (tên tiếng Anh là Do Kwon).

Ngoài án tù, bị cáo Do Kwon phải nộp lại 19 triệu USD cùng một số tài sản khác.

Do Kwon là nhà đồng sáng lập công ty Terraform Labs chuyên phát hành tiền điện tử TerraUSD và Luna. Năm 2022, hai đồng tiền này mất giá thê thảm khiến các nhà đầu tư trên thế giới thiệt hại tới 40 tỷ USD.

Do Kwon bị bắt tại Montenegro vào tháng 3/2023 và sau đó bị cơ quan công tố liên bang Mỹ truy tố với tổng cộng 8 tội danh, bao gồm lừa đảo chứng khoán, lừa đảo qua mạng, lừa đảo hàng hóa và thao túng thị trường.

Sau khi bị dẫn độ sang Mỹ cuối năm 2024, đối tượng này còn bị bổ sung tội danh thông đồng rửa tiền, nâng tổng số lên 9 tội danh.

Ban đầu, Do Kwon phủ nhận toàn bộ 9 cáo buộc nhưng vào tháng 8 năm nay, đối tượng này đã thừa nhận âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo và lừa đảo bằng cách sử dụng mạng viễn thông, khiến quá trình xét xử được chuyển thẳng sang giai đoạn tuyên án mà không có phiên điều trần luận tội.

Công tố viên Mỹ đề nghị mức án tối đa 12 năm tù đối với Do Kwon dựa trên thỏa thuận nhận tội để giảm hoặc điều chỉnh hình phạt. Luật sư của bị cáo Do Kwon lại yêu cầu mức án không vượt quá 5 năm do thân chủ đã bị giam giữ tại Montenegro và còn đang đối mặt với cáo buộc hình sự bổ sung tại Hàn Quốc. Cuối cùng, tòa án đã tuyên mức án cao hơn mức công tố đề nghị.

Ngoài phiên tòa hình sự tại Mỹ, "trùm tiền ảo" Do Kwon còn bị điều tra tại Hàn Quốc với cáo buộc vi phạm Luật thị trường vốn.

Do Kwon từng đấu tranh pháp lý yêu cầu được dẫn độ về Hàn Quốc thay vì Mỹ sau khi bị bắt tại Montenegro, nhưng sau cùng đối tượng này đã bị xét xử tại Mỹ./.

Tòa án Mỹ bắt đầu phiên đầu tiên xét xử "trùm tiền ảo" Kwon Do-hyung "Trùm tiền ảo" Kwon Do-hyung bị cáo buộc gây ra vụ sụt giá thê thảm của hai đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD, khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới bị thiệt hại lên tới 40 tỷ USD vào năm 2022.