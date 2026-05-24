Mỹ và Ấn Độ nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

Sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại thủ đô New Delhi, ngày 23/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ vì lợi ích chung của hai nước cũng như lợi ích toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, thông cáo của phía Ấn Độ cho biết tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Rubio đã thông báo với Thủ tướng Modi về tiến triển trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, gồm quốc phòng, công nghệ chiến lược, thương mại và đầu tư, an ninh năng lượng, kết nối, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn cầu toàn diện Ấn Độ-Mỹ.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Modi cho biết ông vui mừng được đón tiếp Ngoại trưởng Rubio, đồng thời nhấn mạnh hai bên đã trao đổi những tiến triển bền vững trong quan hệ đối tác Ấn Độ-Mỹ, cũng như các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu. Ông khẳng định New Delhi và Washington sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ vì lợi ích chung.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Rubio và Thủ tướng Modi nhất trí tăng cường hợp tác thương mại, quốc phòng và đẩy nhanh hợp tác trong các công nghệ quan trọng, mới nổi. Washington mô tả Ấn Độ là một “nền tảng” trong cách tiếp cận của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Về tình hình Trung Đông, ông Rubio trình bày quan điểm của Mỹ, nhấn mạnh Washington sẽ không để xung đột tại Trung Đông tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời cho rằng nguồn cung năng lượng của Mỹ có thể giúp Ấn Độ đa dạng hóa nhập khẩu. Thủ tướng Modi tái khẳng định lập trường nhất quán của Ấn Độ, ủng hộ các nỗ lực hòa bình, kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Rubio đánh giá Ấn Độ là “đối tác vô cùng quan trọng” của Mỹ và cho biết hai bên đang chuẩn bị một số thông báo quan trọng trong những tháng tới nhằm củng cố hơn nữa quan hệ song phương. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của quan hệ cá nhân giữa Thủ tướng Modi và Tổng thống Donald Trump trong việc thúc đẩy hợp tác hai nước.

Chuyến thăm kéo dài 4 ngày của Ngoại trưởng Rubio đến Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực ổn định và điều chỉnh lại quan hệ sau giai đoạn xuất hiện một số bất đồng liên quan đến thuế quan và vấn đề giữa Ấn Độ và Pakistan.

Trong thời gian ở thăm Ấn Độ, ông Rubio dự kiến hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà S. Jaishankar và tham dự Hội nghị Ngoại trưởng nhóm Bộ tứ (Quad), gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia.

Hai bên cũng đề cập mục tiêu “Sứ mệnh 500,” do lãnh đạo hai nước đặt ra, nhằm tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030.

Mỹ và Ấn Độ hiện nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất một thỏa thuận thương mại cùng có lợi, coi đây là một trụ cột quan trọng để đưa quan hệ kinh tế song phương trở lại quỹ đạo ổn định và mở rộng hơn trong thời gian tới./.

