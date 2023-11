Mỹ và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 13/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại cuộc gặp ngày 13/11 ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo đã nhất trí nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ Đối tác Chiến lược lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đánh dấu giai đoạn mới mang tính lịch sử của hợp tác song phương.

Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Mỹ và Indonesia sẽ tăng cường hợp tác kinh tế vì sự thịnh vượng chung thông qua việc đầu tư vào các công nghệ quan trọng và mới nổi; các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; và phát triển bền vững.

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác đa dạng hóa hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu; tăng cường kết nối kỹ thuật số ở các vùng nông thôn Indonesia; đầu tư vào các doanh nghiệp mới nổi của Indonesia; triển khai quan hệ đối tác du lịch; và thúc đẩy đầu tư tư nhân từ Mỹ.

Indonesia và Mỹ đối thoại chiến lược, thúc đẩy nâng tầm quan hệ Ngoại trưởng Indonesia và Mỹ đã trao đổi quan điểm về các biện pháp sáng tạo nhằm nâng tầm quan hệ song phương và xây dựng các kết nối thể chế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tăng cường chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực khí hậu, Mỹ và Indonesia công bố nhiều chương trình mới, bao gồm hợp tác về năng lượng và khoáng sản bền vững; hỗ trợ lưới điện năng lượng tái tạo quy mô nhỏ; thúc đẩy kế hoạch chuyển đổi năng lượng sạch; triển khai các dự án thu hồi và lưu trữ carbon; tăng cường kết nối điện và cải thiện chất lượng không khí ở Đông Nam Á; thăm dò các giải pháp thay thế năng lượng sạch cho tăng trưởng công nghiệp; mở rộng hợp tác về quản lý chất thải; đầu tư phát triển thủ đô mới Nusantara thông minh và bền vững.

Về an ninh, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác an ninh mạng; tăng cường an ninh hàng hải; thúc đẩy hợp tác quốc phòng với việc ký kết Thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới; và đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố.

Hai bên cũng công bố các chương trình mới nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, tập trung vào việc giáo dục thế hệ trẻ; tái thiết Bảo tàng Quốc gia Indonesia; trao đổi chuyên gia giáo dục, văn hóa và y tế./.