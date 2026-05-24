Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn nguồn tờ Financial Times ngày 23/5 cho biết các bên trung gian tin rằng Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Dẫn các nguồn thạo tin về tiến trình thương lượng, Financial Times cho biết thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc từng bước mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới.

Ngoài ra, các bên cũng được cho là đang thảo luận về phương án pha loãng hoặc chuyển giao kho urani làm giàu của Iran, một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất giữa Tehran và Washington hiện nay.

Theo bài báo, Mỹ có thể từng bước nới lỏng phong tỏa đối với các cảng của Iran cũng như giảm nhẹ một phần các biện pháp trừng phạt.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn xung đột Mỹ-Israel với Iran tái bùng phát đang được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua vai trò trung gian của Pakistan, Oman và một số nước khu vực.

Trước đó cùng ngày, Iran tuyên bố đang ở “giai đoạn cuối” xây dựng khuôn khổ cho một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ, song khẳng định hồ sơ hạt nhân hiện chưa nằm trong khuôn khổ đàm phán ban đầu và sẽ được xử lý riêng trong giai đoạn tiếp theo.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết khả năng Washington đạt được thỏa thuận với Iran hoặc nối lại các cuộc tấn công quân sự hiện ở mức “50/50,” đồng thời để ngỏ khả năng đưa ra quyết định ngay trong ngày 24/5.

Theo Axios, nhà báo Barak Ravid cho biết ông đã điện đàm trực tiếp với Tổng thống Trump, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng cơ hội đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện ngang bằng với khả năng Mỹ sẽ tiến hành các đợt tấn công mới.

Ông Trump tuyên bố “một trong hai điều sẽ xảy ra” hoặc Mỹ sẽ tấn công Iran “mạnh hơn bất cứ điều gì họ từng hứng chịu,” hoặc hai bên sẽ ký một thỏa thuận mà Washington cho là phù hợp.

Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ họp với các cố vấn cấp cao trong ngày, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner và Phó Tổng thống JD Vance để thảo luận về tiến trình đàm phán với Tehran.

Ông Trump cũng thừa nhận nội bộ Mỹ hiện tồn tại hai luồng quan điểm khác nhau, trong đó một số bên muốn thúc đẩy thỏa thuận ngoại giao, trong khi các nhóm khác ủng hộ nối lại chiến tranh.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ nhận định cho rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang lo ngại về khả năng Mỹ đạt được thỏa thuận với Iran./.

