Mỹ và Liên minh châu Âu kêu gọi tìm giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran

Cơ chế tái áp đặt trừng phạt mà ba nước Anh, Pháp và Đức kích hoạt không mâu thuẫn với nỗ lực ngoại giao của Mỹ, mà ngược lại có thể thúc đẩy tiến trình tìm ra giải pháp về hạt nhân Iran.

Quang cảnh lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Arak ở huyện Khondab, tỉnh Markazi (Iran). (Ảnh: AP/TTXVN)
Quang cảnh lò phản ứng nghiên cứu nước nặng Arak ở huyện Khondab, tỉnh Markazi (Iran). (Ảnh: AP/TTXVN)

Sau khi 3 cường quốc châu Âu là Anh, Đức và Pháp (nhóm E3) kích hoạt quy trình tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran, Mỹ và EU đã đưa ra thông điệp kêu gọi tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran.

Ngày 28/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington vẫn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tehran để thu hẹp những quan điểm khác biệt nhằm tìm giải pháp lâu dài về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông cho rằng cơ chế tái áp đặt trừng phạt (snapback) mà ba nước gồm Anh, Pháp và Đức kích hoạt ngày 28/8 không mâu thuẫn với nỗ lực ngoại giao của Mỹ, mà ngược lại có thể thúc đẩy tiến trình này.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Iran cần thực hiện các bước đi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, thúc đẩy hòa bình và mang lại thịnh vượng cho người dân nước này.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, bà Kaja Kallas cũng kêu gọi tận dụng “30 ngày cơ hội” để đạt giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh việc kích hoạt cơ chế trừng phạt không đồng nghĩa với “chấm dứt đàm phán."

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối bước đi nói trên của E3. Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quyết định của E3 có thể dẫn tới “hậu quả không thể khắc phục."

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, việc tái áp đặt trừng phạt sẽ hủy hoại nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Trước đó, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric dẫn lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ưu tiên các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết những quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh Tehran sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán “công bằng” về chương trình hạt nhân của nước này nếu phương Tây thể hiện thiện chí.

JCPOA ký năm 2015 từng cho phép Iran được dỡ bỏ trừng phạt để đổi lấy việc hạn chế chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2018 và tái áp đặt cấm vận, Iran đã từng bước thu hẹp cam kết, khiến các cuộc đàm phán phục hồi thỏa thuận bế tắc.

E3 đã quyết định kích hoạt cơ chế tái áp đặt trừng phạt trước khi mất quyền áp dụng vào giữa tháng 10 để khôi phục các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ theo JCPOA./.

