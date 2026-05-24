Mỹ vẫn cứng rắn về hạt nhân Iran, tiết lộ khả năng đạt thỏa thuận

Ngày 24/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định lập trường của Mỹ về việc Iran “không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân,” đồng thời cho biết hai bên đang tiến hành đàm phán theo hướng Iran cần chấp nhận cũng như tuân thủ các điều khoản liên quan.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô New Delhi trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ông Rubio cho biết có khả năng “thế giới sẽ đón nhận tin tốt trong vài giờ tới” về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Trong 48 giờ qua, hai bên đã đạt được một số tiến triển về eo biển Hormuz nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ một thỏa thuận bao gồm điều khoản mở lại eo biển Hormuz “về cơ bản đã đàm phán xong” và chỉ cần hoàn tất một số nội dung cuối giữa Mỹ, Iran và các bên liên quan.

Tuy nhiên, một nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ nước này chưa đồng ý bàn giao kho dự trữ urani làm giàu cấp độ cao và vấn đề hạt nhân không nằm trong thỏa thuận sơ bộ với Mỹ.

Các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo sẽ không có quyết định nào được đưa ra nếu không có sự chấp thuận của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei.

Giới quan sát cho rằng Trung Đông đang đứng trước một bước ngoặt đặc biệt quan trọng. Nếu được ký kết, đây có thể là thỏa thuận lớn nhất giữa Mỹ và Iran trong nhiều năm qua, góp phần giảm mạnh nguy cơ chiến tranh khu vực và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, tiến trình vẫn rất mong manh do những khác biệt căn bản về chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo, vai trò khu vực của Iran cũng như an ninh của Israel.

Một trợ lý bộ trưởng của Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp nội các an ninh vào tối 24/5 để thảo luận về thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Nhằm thúc đẩy Mỹ và Iran đi đến thỏa thuận, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này sẵn sàng hỗ trợ mọi mặt trong quá trình triển khai thỏa thuận tiềm năng với Iran.

Ông Erdogan nhấn mạnh việc bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ góp phần củng cố ổn định khu vực và hỗ trợ kinh tế toàn cầu.

Chung quan điểm, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ hoan nghênh “những tiến triển hướng nhằm tới thỏa thuận” để chấm dứt xung đột giữa liên minh Mỹ và Israel với Iran.

Viết trên mạng xã hội X, ông Starmer khẳng định London sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế để đạt được giải pháp ngoại giao lâu dài cho các bên./.

