Mỹ xác định danh tính nghi phạm nổ súng gần Nhà Trắng

Ngày 24/5, Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) cho biết đã xác định được danh tính đối tượng nổ súng gần một chốt kiểm soát an ninh bên ngoài Nhà Trắng vào tối 23/5.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết ngay sau 18h ngày 23/5, một cá nhân tại khu vực đường số 17 và đại lộ Pennsylvania đã rút vũ khí từ trong túi xách và bắt đầu nổ súng.

Cảnh sát Mật vụ đã nổ súng đáp trả, bắn trúng nghi phạm. Người này sau đó được đưa tới một bệnh viện trong khu vực và được xác nhận đã tử vong. Nghi phạm được xác định là Nasire Best (21 tuổi).

Theo hồ sơ tòa án tại Washington, Nasire Best bị bắt hồi tháng 7/2025 sau khi tìm cách đi qua một chốt kiểm soát khác của Nhà Trắng mà không được phép, không chấp hành yêu cầu dừng lại của lực lượng an ninh, đồng thời tự xưng là hiện thân của Chúa Jesus và nói muốn bị bắt giữ.

Sau phiên điều trần ban đầu, tòa án đã ban hành lệnh cấm Nasire Best tiếp cận khu vực Nhà Trắng trong thời gian chờ xét xử. Đến tháng 8 cùng năm đó, tòa đã ban hành một lệnh bắt giữ khác đối với Nasire Best sau khi đối tượng không có mặt tại phiên điều trần tiếp theo.

Trong vụ nổ súng, một người dân đứng gần hiện trường cũng bị trúng đạn, song giới chức chưa xác định được người này bị trúng đạn từ phía nghi phạm hay trong lúc lực lượng an ninh nổ súng đáp trả. USSS cho biết không có nhân viên nào bị thương.

Tổng thống Donald Trump có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc, song không bị ảnh hưởng. Sau khi lực lượng chức năng kiểm soát được tình hình, lệnh phong tỏa khu vực quanh Nhà Trắng đã được dỡ bỏ. Theo USSS, vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và các thông tin bổ sung sẽ được công bố khi có thêm chi tiết mới.

Theo truyền thông Mỹ, đây là vụ nổ súng thứ ba xảy ra tại khu vực gần Nhà Trắng trong vòng 1 tháng qua. Sự việc gần nhất xảy ra vào đầu tháng 5 này khi một nghi phạm đã nổ súng trong lúc đối đầu với lực lượng thực thi pháp luật tại khu vực National Mall ở thủ đô Washington.

Vụ việc trên xảy ra chỉ hơn 1 tuần sau khi 1 tay súng cố gắng xông vào bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng với súng và dao.

Trước đó, ngày 25/4, một người đàn ông mang súng đã xông vào chốt kiểm soát an ninh gần nơi Tổng thống Donald Trump tham dự tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng tại một khách sạn ở thủ đô Washington./.

