Năm cây cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Ngày 11/9, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa, xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho 5 cây cổ thụ gồm: 3 cây gừa (cây si) thuộc Nông trại Hải Vân - Sân chim Vàm Hồ (xã Mỹ Chánh Hòa) và 2 cây da (tại miếu Bà ấp Giồng Sao và miếu Bà ấp Giồng Trôm tại xã An Hiệp).

Tại buổi lễ, ông Lê Chí Linh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết, việc lựa chọn, công nhận và vinh danh cây gừa, cây da cổ thụ nhằm bảo tồn nguồn gen quý trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường tiêu biểu và giới thiệu sự phong phú, đa dạng của hệ thực vật Việt Nam với bạn bè thế giới; qua đó trực tiếp quảng bá, nâng cao giá trị cho khu di tích lịch sử văn hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương cùng các khu du lịch sinh thái khác của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo ông Trần Phương Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Chánh Hòa, 3 cây gừa trong Sân chim Vàm Hồ có từ rất lâu đời. Theo kết quả khảo sát thực tế, dựa trên các đặc điểm về kích thước thân, rễ phụ, số lượng và đặc điểm của rễ phụ, chu vi tán lá, một cây được xác định trên 200 tuổi, hai cây còn lại khoảng trên 100 tuổi.

Ba cây gừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam mang lại giá trị lớn cho du lịch Vàm Hồ, cụ thể là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch sinh thái giáo dục Hải Vân (Nông trại Hải Vân - Sân Chim Vàm Hồ).

Đây không chỉ là một điểm đến hấp dẫn mà còn là một "bảo tàng sống" về thiên nhiên và lịch sử. Du khách đến đây không chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp kỳ vĩ của cây mà còn được lắng nghe những câu chuyện, huyền thoại gắn liền với nó, tạo nên một trải nghiệm du lịch ý nghĩa gắn với việc tuyên truyền về tầm quan trọng của việc bảo tồn thiên nhiên và di sản.

Theo Ủy ban Nhân dân xã An Hiệp, 2 cây da trong sân miếu được trồng từ lúc xây dựng miếu Bà ấp Giồng Sao và miếu Bà ấp Giồng Trôm. Trải qua hơn 100 năm, cây đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Đáng nói, dù trải qua 2 cuộc chiến tranh khốc liệt và các hiện tượng thiên tai mà cây vẫn bốn mùa xanh tươi tỏa bóng mát. Việc vinh danh 2 cây da cổ thụ là cây di sản Việt Nam là sự ghi nhận đối với nhân dân, chính quyền địa phương trong việc bảo vệ chăm sóc cây và giữ gìn truyền thống quê hương.

Đồng thời, nâng cao ý thức của người dân về vấn đề bảo vệ môi trường, một vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, mang tính bức thiết, nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa trên toàn cầu./.

