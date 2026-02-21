Năm cường quốc quân sự châu Âu lên lịch triển khai hệ thống phòng không “giá rẻ”

Năm cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan (E5) ngày 20/2 đã công bố chương trình chung nhằm nhanh chóng phát triển các loại thiết bị bay không người lái (UAV) giá rẻ, trong bối cảnh xu hướng sử dụng thiết bị bay không người lái trong cuộc chiến ở Ukraine đang thúc đẩy sự chuyển dịch của chiến tranh hiện đại.

Sau cuộc họp nhóm tại Kraków (Ba Lan), giới chức quốc phòng của Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan ra tuyên bố chung khẳng định sáng kiến “Các phương tiện tác chiến giá rẻ và Nền tảng tự hành” (LEAP) sẽ góp phần “cải thiện an ninh tập thể” trong nội bộ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời tăng cường sự hợp tác tại châu Âu.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đánh giá các hệ thống thiết bị bay không người lái đã “cách mạng hóa” cuộc chiến ở Ukraine và dẫn đến “những thay đổi trong chiến lược vũ trang.”

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết mục tiêu của dự án là “phát triển nhanh chóng và tiết kiệm các hệ thống sáng tạo, đặc biệt là các hệ thống dùng để đối phó với thiết bị bay không người lái, và sau đó sản xuất chúng ở quy mô đại trà.”

Về phần mình, Quốc vụ khanh phụ trách công nghiệp quốc phòng Anh Luke Pollard khẳng định mỗi thành viên trong nhóm đã cam kết chi “hàng triệu” USD để thúc đẩy công nghệ cần thiết nhằm khởi động sản xuất các linh kiện của hệ thống mới “trong vòng 12 tháng.”

Bên cạnh đó, 5 nước Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan còn nhất trí “gánh vác trách nhiệm lớn hơn” để đảm bảo an ninh châu lục thông qua con đường hướng tới một “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mang tính châu Âu hơn.”

Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan cũng nêu bật nhu cầu về chính sách “chia sẻ công bằng gánh nặng giữa các đồng minh” - vấn đề gây chia rẽ từ lâu giữa châu Âu và Mỹ.

Xét về tỷ trọng, Ba Lan là quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương khi đã dành 4,48% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng vào năm 2025.

Sự bùng nổ của các loại thiết bị bay không người lái dọc theo tiền tuyến - và ngày càng tiến sâu vào hậu phương - đã buộc các hệ thống phòng không phải điều chỉnh lại.

Việc sử dụng tên lửa đắt tiền để bắn hạ thiết bị bay không người lái giá rẻ là không hiệu quả về mặt chi phí, từ đó đòi hỏi phải phát triển các hệ thống mới với giá thành thấp hơn./.

Hezbollah cảnh báo Israel sau vụ chỉ huy quân sự Tabatabai bị ám sát Ngày 24/11, Sheikh Ali Daamoush - quan chức đứng đầu Hezbollah - tuyên bố, Israel nên cảnh giác với phản ứng của lực lượng này đối với vụ IDF ám sát chỉ huy quân sự Haytham Ali Tabatabai.

Ukraine tiếp nhận lô tên lửa quan trọng cho các hệ thống phòng không Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số hệ thống phòng không do các đồng minh phương Tây cung cấp đã rơi vào tình trạng cạn kiệt đạn dược nhưng tình trạng này đã được khắc phục.