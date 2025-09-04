Năm học mới 2025-2026: Thầy trò đảo Trần "gieo" chữ giữa trùng khơi

Nằm ở vùng biển cực Đông Bắc của Tổ quốc, đảo Trần (Đặc khu Cô Tô, Quảng Ninh) hiện có 12 hộ dân sinh sống, chủ yếu là ngư dân bám biển, cuộc sống được hỗ trợ bởi điện lưới quốc gia và hoạt động khai thác hải sản.

Trên đảo có một ngôi trường đặc biệt: Trường Liên cấp đảo Trần. Năm học 2025-2026, trường có 8 học sinh, gồm 7 em bậc tiểu học và 1 trẻ mầm non.

Để chuẩn bị cho năm học mới, 3 cô giáo của trường đã vượt sóng ra đảo từ nhiều ngày trước, mang theo sách vở, đồ dùng học tập và cả niềm háo hức chờ đón ngày khai giảng.

Năm học này, hai cô Phạm Thị Hòa và Lê Thị Mai Linh (những giáo viên tình nguyện ra đảo) đã đưa theo con trai của mình (một em học lớp 3 và một em học lớp 5) tới học cùng với các bạn trên đảo. Việc làm ấy không chỉ giúp học sinh có thêm bạn bè, mà còn thể hiện sự gắn bó, sẵn sàng hy sinh của các cô vì sự nghiệp gieo chữ nơi đầu sóng.

Cô Lê Thị Mai Linh, giáo viên lớp ghép 4 và 5, chia sẻ: Việc đưa con ra đảo học vừa để con được gần mẹ, tiện kèm cặp việc học hành, vừa để con trải nghiệm cuộc sống nơi biển đảo, rèn tính tự lập, biết chia sẻ khó khăn và thêm yêu mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc.

Khi cùng các đồng nghiệp ra đảo Trần nhận nhiệm vụ giảng dạy năm học 2025-2026, cô giáo Phạm Thị Hòa (giáo viên giảng dạy lớp ghép 1 và 3) xúc động khi nhận được sự giúp đỡ và cảm nhận rõ tình đoàn kết, gắn bó quân dân trên đảo.

Cô Hòa cho hay, ngay khi đặt chân lên đảo, cô và đồng nghiệp đã được bà con, Trưởng thôn và lực lượng vũ trang hỗ trợ từ việc vận chuyển đồ dùng, sắp xếp chỗ ở đến cùng chung tay dọn dẹp trường lớp. "Tình cảm chân thành ấy khiến chúng tôi cảm thấy thật gần gũi, ấm áp và yên tâm gắn bó, giảng dạy nơi đảo xa," cô Hòa chia sẻ.

Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp các cô giáo yên tâm hơn trong công tác, mà còn tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn nơi đầu sóng ngọn gió, mang con chữ đến với học trò đảo xa.

Cùng ra đảo nhận nhiệm vụ, cô giáo Lê Thị Loan, giáo viên Mầm non, người đã gắn bó với trường từ năm học trước tiếp tục tình nguyện ở lại đảo Trần thêm một năm học nữa.

Cô Loan bày tỏ lớp học mầm non chỉ có một cô, một trò, điều kiện còn thiếu thốn, sóng gió đi lại khó khăn nhưng nhìn con trẻ chăm học, mong mỏi từng ngày được đến lớp, cô thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Sự gắn bó của các cô giáo trên đảo Trần không chỉ mang đến tri thức, mà còn tiếp thêm niềm tin, ý chí vượt khó cho thầy trò nơi tiền tiêu của Tổ quốc. Tiếng trống khai giảng sắp vang lên sẽ là minh chứng cho tình yêu nghề, tình yêu biển đảo của những người gieo chữ giữa trùng khơi.

Giáo viên chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: TTXVN phát)

Trường học trên đảo Trần tuy chỉ có vài phòng học và số lượng học sinh ít ỏi, nhưng mỗi em đều mang theo kỳ vọng của gia đình và cả niềm tin của hòn đảo.

Có con bắt đầu bước vào lớp 1, chị Hoàng Thị Quang, người dân trên đảo, chia sẻ niềm phấn khởi khi con được học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp, được thầy cô và các anh bộ đội quan tâm.

Người dân đảo Trần luôn gửi trọn niềm tin vào các cô giáo - những người vượt bao vất vả, hy sinh lợi ích cá nhân để mang con chữ, trách nhiệm, tình thương để thắp sáng ước mơ cho học trò nơi đầu sóng ngọn gió.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại đảo Trần sẽ diễn ra vào ngày 5/9. Dẫu còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, nhưng thầy và trò Trường Liên cấp đảo Trần đã sẵn sàng bước vào năm học mới với niềm tin và kỳ vọng.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng đã hoàn tất. Những em nhỏ theo cha mẹ đi biển cũng đã trở về, háo hức chờ đón tiếng trống trường vang lên, mở ra một hành trình học tập mới.

Mỗi học sinh là một niềm tin, mỗi bài giảng là một hạt giống được gieo trồng, ươm mầm cho sự phát triển bền vững nơi đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Bí thư Đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân cho biết học sinh Trường Liên cấp đảo Trần được miễn học phí, đồng thời được hỗ trợ đầy đủ sách vở, bút và các đồ dùng học tập. Trước thềm năm học mới, nhiều đoàn công tác từ đất liền cũng đã ra thăm, tặng quà, động viên thầy trò nhà trường.

Năm nay, Bí thư Đặc khu Cô Tô sẽ trực tiếp tham dự lễ khai giảng cùng các em học sinh và thầy cô - một sự hiện diện tiếp thêm động lực, niềm tin cho sự nghiệp gieo chữ nơi đầu sóng ngọn gió./.

