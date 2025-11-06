Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công trong lĩnh vực hàng không

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 287/2025/NĐ-CP ngày 5/11/2025 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định 44/2018/NĐ-CP.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Nghị định gồm 5 chương, 29 điều quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý. Nghị định được áp dụng cho các đối tượng sau:

Cơ quan thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về hàng không dân dụng theo quy định của Chính phủ;

Cơ quan thực hiện chức năng tham mưu và tổ chức thực thi pháp luật chuyên ngành về hàng không dân dụng (sau đây gọi là cơ quan quản lý hàng không);

Doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không gồm: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng; doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ trực tiếp khai thác kết cấu hạ tầng sân bay và các công trình thiết yếu khác của cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng (sau đây gọi là doanh nghiệp kinh doanh, khai thác cảng);

Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Theo Nghị định, Danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không bao gồm:

Công trình kết cấu hạ tầng hàng không và đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng hàng không.

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia được xác định như sau: Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có liên quan đến quốc phòng là tài sản được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và khu quân sự.

Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không có liên quan đến an ninh quốc gia là tài sản được xác định theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia…

Việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các nguyên tắc sau đây:

Được thống kê, kế toán đầy đủ về hiện vật và giá trị; được tính hao mòn, khấu hao tài sản và bảo trì công trình theo quy định của pháp luật.

Việc giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển cảng hàng không, sân bay được phê duyệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đối tượng được giao quản lý…

Đảm bảo khai thác an toàn, minh bạch và hiệu quả

Việc khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định tại Nghị định này được thực hiện đối với toàn bộ hoặc một phần của từng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không.

Trường hợp khai thác, xử lý một phần của từng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không thì phải đảm bảo hoạt động hàng không thông suốt, an toàn và không làm ảnh hưởng đến việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với phần tài sản còn lại.

Trường hợp khai thác, xử lý toàn bộ hoặc một phần của từng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không mà làm ảnh hưởng đến các tài sản kết cấu hạ tầng khác hoặc các tài sản khác thuộc khu vực cảng hàng không, sân bay thì phải có ý kiến của đối tượng được giao quản lý các tài sản có liên quan đó và phải có giải pháp, xác định rõ trách nhiệm để khắc phục.

Việc quản lý, sử dụng và khai thác đối với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo quy định; mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, sử dụng đối với đất gắn với tài sản kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp thu hồi đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng hàng không theo quy định của pháp luật đất đai thì việc thu hồi đất gắn với công trình, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc xử lý đất, công trình gắn liền với đất sau khi thu hồi thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; không thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Việc sử dụng quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng hàng không được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026./.

