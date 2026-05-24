Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến 28/5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5.

Ngày 24-25/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%; thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.

Riêng ngày 25/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 24/5, tại Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi vượt 37 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết có mây, ban ngày xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, nhiều nơi vượt 39 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong ngày; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng; riêng khu vực miền Đông xảy ra nắng nóng diện rộng. Chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Riêng miền Đông Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 35-36 độ C, có nơi vượt 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ban ngày xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 28-30 độ C, cao nhất từ 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C./.

