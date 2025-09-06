“Né” thị trường Mỹ, Lào sẽ tăng xuất khẩu càphê sang Nga

Thủ tướng Lào Sonsai Siphandon cho biết có thể quốc gia này sẽ tăng cường xuất khẩu càphê sang Nga do tác động từ chương trình thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.



Phát biểu với RIA Novosti tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 10 tại Vladivostok ngày 6/9, Thủ tướng Lào Sonsai Siphandon cho biết, hiện Lào xuất khẩu càphê sang cả Mỹ và Nga.

Giờ đây khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế quan thương mại, giá càphê Lào có thể trở nên quá đắt đỏ đối với người tiêu dùng Mỹ và hậu quả là có thể giảm mức tiêu thụ, thì khối lượng xuất khẩu sang Nga có thể tăng lên.



Từ 1/8 Mỹ đã tăng thuế nhập khẩu đối với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận về các điều khoản thương mại riêng với Washington, trong đó Lào phải chịu mức thuế 40%, trong khi mức cao nhất là 41% (áp dụng cho Syria).



Người tiêu dùng Nga cũng đang phải chứng kiến sự tăng giá càphê trong vài năm gần đây. Theo số liệu của công ty Quick Resto, từ tháng 7/2023 đến tháng 7/2024 giá thức uống phổ biến nhất tại Nga đã tăng 9%, trong đó, giá một ly espresso tăng 14%, cappuccino tăng 12% và latte tăng 9%.



Theo thông tin từ công ty Evotor, trong giai đoạn tháng 1-10 năm 2024, giá trung bình của một gram càphê xay đã tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, lên 1,46 ruble.

Giá càphê hòa tan tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,66 ruble. Giá trung bình của càphê pha sẵn tăng 8%, lên 1,26 ruble/gram. Giới chuyên gia dự báo giá càphê tại Nga năm 2025 sẽ tăng ở mức 20-25%.



Trong lúc này, Nga có mức tăng trưởng tiêu thụ càphê cao nhất trong số các nước nhập khẩu lớn. Theo báo cáo của Tổ chức Càphê Quốc tế (ICO) cho niên vụ 2022-2023, tiêu thụ càphê tại Nga đã tăng 7,1% và đạt 5,1 triệu bao (khoảng 306 nghìn tấn).



Theo thông tin Thủ tướng Lào cho biết tại Diễn đàn, tổng kim ngạch thương mại giữa Lào và Nga đã vượt trên 90 triệu USD từ năm 2013. Lào mua thiết bị cơ khí, xenluloza, phụ tùng máy bay, nhựa, các sản phẩm liên quan đến công nghiệp hạt nhân và phương tiện giao thông từ Nga. Nga mua phụ tùng máy bay, giày dép, quần áo, càphê, trà và các sản phẩm gỗ./.

Giá càphê biến động mạnh sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 40% với hàng hóa Brazil Chốt phiên giao dịch ngày 30/7, giá càphê Arabica giảm hơn 1% xuống 6.468 USD/tấn, trong khi Robusta lại bật tăng gần 2% lên mức 3.411 USD/tấn sau khi Mỹ áp thuế bổ sung 40% với hàng hóa Brazil.