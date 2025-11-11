Nga đẩy mạnh tấn công 2 thành phố Kupiansk và Odessa của Ukraine

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/11 dẫn lời một chỉ huy cho hay quân đội nước này đã tiến sâu vào thành phố Kupiansk của Ukraine, đẩy mạnh hướng tấn công xuống phía Nam và chiếm giữ một loạt ga tàu.

Nga đang mở rộng các hoạt động tấn công khu định cư Kupiansk Vuzlovyi thuộc tỉnh Kharkov.

Tuy vậy, Reuters chưa thể kiểm chứng độc lập các thông tin trên chiến trường.

Cùng ngày, giới chức Ukraine thông báo một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga nhằm vào khu vực miền Nam Odessa đã gây hư hại hạ tầng năng lượng và giao thông, khiến 1 người bị thương và làm bùng phát nhiều đám cháy tại các cơ sở năng lượng. Một nhà kho của Công ty Đường sắt Ukraine cũng bị hư hại trong vụ tấn công.

Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper xác nhận: “Hạ tầng trọng yếu trong khu vực đang hoạt động bằng máy phát điện và các trung tâm khẩn cấp đã được mở cửa”./.

