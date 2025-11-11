Thế giới

Châu Âu

Nga đẩy mạnh tấn công 2 thành phố Kupiansk và Odessa của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời một chỉ huy cho hay quân đội nước này đã tiến sâu vào thành phố Kupiansk của Ukraine, đẩy mạnh hướng tấn công xuống phía Nam và chiếm giữ một loạt ga tàu.

Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga ở khu vực Odesa.
Lính cứu hỏa tại hiện trường vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga ở khu vực Odesa.

Reuters đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/11 dẫn lời một chỉ huy cho hay quân đội nước này đã tiến sâu vào thành phố Kupiansk của Ukraine, đẩy mạnh hướng tấn công xuống phía Nam và chiếm giữ một loạt ga tàu.

Nga đang mở rộng các hoạt động tấn công khu định cư Kupiansk Vuzlovyi thuộc tỉnh Kharkov.

Tuy vậy, Reuters chưa thể kiểm chứng độc lập các thông tin trên chiến trường.

Cùng ngày, giới chức Ukraine thông báo một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Nga nhằm vào khu vực miền Nam Odessa đã gây hư hại hạ tầng năng lượng và giao thông, khiến 1 người bị thương và làm bùng phát nhiều đám cháy tại các cơ sở năng lượng. Một nhà kho của Công ty Đường sắt Ukraine cũng bị hư hại trong vụ tấn công.

Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper xác nhận: “Hạ tầng trọng yếu trong khu vực đang hoạt động bằng máy phát điện và các trung tâm khẩn cấp đã được mở cửa”./.

(Vietnam+)
#Căng thẳng Nga-Ukraine #Bộ Quốc phòng Nga #Thiết bị bay không người lái #Nga tấn công Nga Ukraine
Theo dõi VietnamPlus

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Máy bay không người lái của Nga tấn công một tòa nhà chung cư ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. (Nguồn: Reuters)

Nga tung đòn trả đũa âm mưu đánh cắp MiG-31

Một cuộc tấn công nhóm được thực hiện bằng vũ khí có độ chính xác cao vào các sân bay quân sự, trung tâm tình báo điện tử và vô tuyến của Ukraine, một kho rocket phục vụ hệ thống pháo phản lực Vilkha.