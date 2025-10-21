Nga đưa ra tuyên bố liên quan cuộc gặp giữa 2 tổng thống Putin và Donald Trump

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/10 đã đưa ra một loạt tuyên bố liên quan hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Budapest (Hungary) trong thời gian tới.

Trả lời họp báo, ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump “đã có sự hiểu biết lẫn nhau,” song “những vấn đề chưa được ghi nhận thì không thể bỏ qua.”

Bình luận về thông tin cho rằng cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio có thể không diễn ra, dẫn tới khả năng hội nghị thượng đỉnh bị hoãn, ông Peskov nhấn mạnh cả hai nhà lãnh đạo vẫn chưa ấn định khung thời gian cụ thể.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc gặp này “đòi hỏi sự chuẩn bị đáng kể, có thể mất nhiều thời gian.”

Cũng tại buổi họp báo, ông Peskov cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) đang “kích động Kiev kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine bằng mọi cách có thể,” đồng thời cho rằng EU “không còn hướng tới mục tiêu thiết lập hòa bình thông qua các kênh chính trị và ngoại giao."

Trong khi đó, tờ Politico dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ một số nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang vận động hành lang để được tham dự cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Budapest.

Theo nguồn tin, các nhà lãnh đạo châu Âu mong muốn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mặt tại cuộc gặp, cũng như tại tất cả các vòng đàm phán có thể diễn ra sau đó.

Nguồn tin nhấn mạnh các nước EU không muốn Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ cho Nga, như phía Nhà Trắng được cho là đã đề xuất trước đó. Politico nhận định động thái này (nếu xảy ra) có thể khiến Estonia, Latvia và Litva lo ngại, dẫn đến “cuộc tái vũ trang quy mô lớn” ở nhiều nước châu Âu.

Trước đó, CNN đưa tin kỳ vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sớm tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Budapest với người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã bị đình trệ sau khi cuộc họp chuẩn bị giữa các cố vấn đối ngoại cấp cao của hai bên trong tuần này đã bị hoãn lại.

CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết lý do hoãn cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov chưa được làm rõ. Một nguồn tin cho rằng hai bên có khác biệt về kỳ vọng đối với việc chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Trước đó, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết ông Rubio dự kiến gặp ông Lavrov vào ngày 23/10.

CNN cho hay ông Rubio và ông Lavrov có thể sẽ điện đàm lại trong tuần này, sau cuộc gọi ngày 20/10 mà Moskva mô tả là “mang tính xây dựng.” Tuy nhiên, ông Rubio được cho là khó có khả năng đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vào tuần tới.

Ngoại trưởng Nga Lavrov bày tỏ ngạc nhiên trước các thông tin trên truyền thông Mỹ khi cho rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Trump tại Budapest có thể bị hoãn.

Trong khi đó, CNN nhận định cuộc gặp giữa hai ngoại trưởng được xem là bước chuẩn bị then chốt cho hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin lần thứ hai trong năm nay./.

