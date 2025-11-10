Nga muốn chấm dứt chiến sự ở Ukraine 'càng sớm càng tốt'

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 10/11 tuyên bố Nga muốn chiến tranh Ukraine chấm dứt càng sớm càng tốt, nhưng tình thế đó đang bị đình trệ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra lời lẽ trên nhằm phản hồi tuyên bố hôm 7/11 của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn cho rằng chấm dứt chiến tranh là “tương lai không quá xa."

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng cho biết Ngoại trưởng Sergey Lavrov đang tích cực làm việc và cho rằng nên phớt lờ đồn đoán của truyền thông phương Tây rằng người đứng đầu ngành ngoại giao Nga có thể đã không được Tổng thống Vladimir Putin trọng dụng.

Trong khi đó, AFP đưa tin một cuộc tấn công của Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến 4 người thiệt mạng và gây mất điện trên nhiều khu vực, giới chức Ukraine cho biết ngày 8/11.

Trong những tháng gần đây, Moskva đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, gây hư hại nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tự nhiên - nguồn nhiên liệu chính phục vụ sưởi ấm của nước này.

Các chuyên gia cảnh báo Ukraine có nguy cơ thiếu nhiệt sưởi trong mùa Đông sắp tới.

Ngoại trưởng Ukraine - ông Andriy Sybiha nêu rõ: “Các cuộc tấn công của Nga một lần nữa nhằm vào đời sống hằng ngày của người dân. Chúng đã tước đi điện, nước, sưởi ấm của các cộng đồng, phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu và làm hư hại mạng lưới đường sắt."

Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 458 thiết bị bay không người lái và 45 tên lửa trong đêm, trong đó 406 thiết bị bay và 9 tên lửa đã bị bắn hạ.

Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, cho biết: “Tại thành phố Dnipro, một thiết bị bay không người lái của Nga đã đánh trúng trực tiếp tòa nhà dân cư; hiện đã xác nhận 3 người thiệt mạng tại thành phố này. Đáng tiếc, một người khác cũng đã tử vong tại Kharkov.”

Các vụ tấn công đã buộc nhà chức trách và công ty năng lượng DTEK phải thực hiện cắt điện khẩn cấp tại thủ đô Kiev và thành phố Kharkov.

Hệ thống cấp nước tại Kharkov cũng bị gián đoạn, Thị trưởng thành phố cho biết “nguồn điện đang thiếu hụt đáng kể."

Chính quyền khu vực Poltava thông tin thêm, thành phố Kremenchuk ở miền Đông hiện không có điện, nước và chỉ còn một phần hệ thống sưởi hoạt động./.

