Nga thúc đẩy thanh toán ngoại thương bằng tiền điện tử

Bộ Tài chính Liên bang Nga và Ngân hàng trung ương Nga đã nhất trí về việc thanh toán bằng tiền điện tử trong ngoại thương, dưới sự giám sát chặt chẽ hơn của Ngân hàng Trung ương.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov công bố sau phiên họp chiến lược "Nâng cao Hiệu quả kinh tế và Đảm bảo sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp" ngày 21/10.

Theo Bộ trưởng Tài chính, chính quyền Nga nhận thấy tiền điện tử và thanh toán bằng tiền điện tử là định hướng lớn, vì chúng dùng cho thanh toán nhập khẩu và các giao dịch ngoại hối.

Do đó, Bộ Tài chính đã nhất trí với Ngân hàng Trung ương về nhu cầu hợp lý hóa và hợp pháp hóa thị trường này, với sự giám sát chặt chẽ hơn của Ngân hàng Trung ương.

Trước đó, công ty phân tích Chainalysis tuyên bố rằng Nga đã vượt qua tất cả các quốc gia châu Âu về dòng tiền điện tử chảy vào từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025. Đáng chú ý là các công cụ như stablecoin A7A5 đã góp phần vào sự tăng trưởng doanh số tiền điện tử giữa người Nga và các quốc gia khác.

Trước đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nga Vladimir Chistyukhin tuyên bố rằng Ngân hàng trung ương Nga hy vọng sẽ thông qua luật về đầu tư tiền điện tử vào năm 2026.

Theo ông, quá trình cấp phép cho các công ty sẽ bắt đầu đồng thời với việc thông qua luật. Mục tiêu chính là tạo ra một khuôn khổ pháp lý cho việc đầu tư vào tiền điện tử bằng cơ sở hạ tầng của Nga, chỉ dành cho các nhà đầu tư có trình độ cao.

Ngày 8/8/2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật cho phép thanh toán bằng tiền điện tử ra nước ngoài. Theo các chế độ pháp lý thử nghiệm, các điều khoản riêng lẻ của luật có thể được sửa đổi hoặc loại trừ.

Ngày 12/3 năm nay, Ngân hàng trung ương đã đệ trình các đề xuất lên chính phủ để thảo luận về việc quản lý đầu tư vào tiền điện tử. Cơ quan quản lý đề xuất cho phép một số lượng hạn chế các nhà đầu tư Nga mua và bán tiền điện tử.

Nếu đề xuất của Bộ Tài chính và Ngân hàng trung ương được triển khai, Nga có thể trở thành một trong các nước tích cực đưa đồng tiền điện tử vào nền kinh tế chính thức, mở ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp trong nước và đối tác nước ngoài./.

