Nga: Tổng thống Ukraine từ chối lời mời đến Moskva đàm phán

Phát biểu với các phóng viên bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Zelensky đã từ chối đề xuất này thông qua Ngoại trưởng Ukaine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Warsaw (Ba Lan) ngày 15/1/2025. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Điện Kremlin ngày 5/9 xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Moskva để đàm phán.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng cho rằng cuộc gặp giữa Nga và Ukraine ở cấp độ cao hơn hoặc cao nhất, đòi hỏi phải thực hiện một khối lượng công việc rất lớn.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng nhận định các lực lượng quân sự nước ngoài không thể cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine và Moskva cũng không chấp nhận điều đó.

Ông Peskov nhấn mạnh Moskva coi sự hiện diện của NATO tại biên giới Nga là một mối nguy hiểm thực sự và sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông khẳng định Nga sẽ tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt cho đến khi có cơ hội giải quyết xung đột bằng biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời nhắc lại việc có thể triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine sẽ không giúp tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột./.

#Vladimir Putin #Volodymyr Zelensky #NATO Nga Ukraine
CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

