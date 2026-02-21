Nga và Mỹ sẽ soạn thảo Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới thế nào?

Chính quyền Mỹ đang có kế hoạch tiếp tục đàm phán với Nga về việc soạn thảo một thỏa thuận mới để thay thế Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START).

Trang tin Axios dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ và Nga có thể cam kết tiếp tục tuân thủ các điều khoản theo New START trong ít nhất 6 tháng để đàm phán về một thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân mới. Các nguồn tin tiết lộ hai bên đã đàm phán tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và dự thảo kế hoạch vẫn cần được sự chấp thuận của Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Bối cảnh địa chính trị đã chuyển dịch sâu sắc kể từ khi New START được soạn thảo và việc soạn thảo một văn kiện mới là nhiệm vụ đầy thách thức. Về cơ bản, nó sẽ đòi hỏi phải xem xét lại nhiều thông số kiểm soát vũ khí sẽ vẫn có hiệu lực trong nhiều thập kỷ tới./.