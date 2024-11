Ngân hàng Eximbank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng

Eximbank được chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ lên 18.688 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 26/11, Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận sửa đổi mức vốn điều lệ lên 18.688 đồng.

Như vậy, vốn điều lệ của Eximbank được tăng thêm 1.218 tỷ đồng (mức vốn điều lệ trước đây gần 17.470 tỷ đồng) thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ, theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng thông qua.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ không chỉ có ý nghĩa quan trọng với Eximbank trong chiến lược phát triển bền vững, tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng mà còn khẳng định uy tín của Eximbank trong thị trường tài chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Eximbank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Bên cạnh đó, còn tạo thuận lợi trong việc mở rộng khả năng cung ứng tín dụng, đầu tư vào công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm tài chính sáng tạo và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa đạng của các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trong 9 tháng năm 2024 tổng tài sản của ngân hàng đã tăng 11% so với đầu năm, đạt mức tăng trưởng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. Tổng huy động vốn tăng 9,1% so với đầu năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong khi dư nợ cho vay tăng 15,1% so với đầu năm, tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế 9 tháng tăng 39% so với cùng kỳ năm 2023, cho thấy sự hiệu quả trong quản trị và hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ an toàn vốn CAR luôn duy trì ở mức 12%-14%, vượt xa ngưỡng quy định 8% của Ngân hàng Nhà nước, khẳng định sự ổn định và tiềm lực tài chính vững chắc của Eximbank./.