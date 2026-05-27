Ngân hàng tăng cường cảnh báo trước làn sóng lừa đảo thời AI

Giả mạo nhân viên ngân hàng, gửi đường link độc hại, cài ứng dụng chứa mã độc hay thậm chí dùng AI giả giọng nói… các chiêu trò lừa đảo tài chính đang ngày càng tinh vi, khiến người dùng có thể mất tiền chỉ sau vài thao tác trên điện thoại. Trong bối cảnh đó, nhiều ngân hàng buộc phải bổ sung thêm các lớp bảo mật để bảo vệ tài sản khách hàng trước làn sóng tội phạm công nghệ cao.

Lừa đảo công nghệ cao bủa vây tài khoản ngân hàng

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo trực tuyến liên tục biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, từ giả mạo website ngân hàng, gửi đường link độc hại đến cài ứng dụng chứa mã độc nhằm chiếm quyền kiểm soát điện thoại. Khi thiết bị bị xâm nhập, kẻ gian có thể đánh cắp thông tin đăng nhập, lấy mã OTP, thậm chí tìm cách vượt qua lớp xác thực sinh trắc học để rút tiền khỏi tài khoản.

Không ít người dùng rơi vào tình huống bị chiếm quyền truy cập chỉ sau vài thao tác nhấp vào đường link hoặc cài ứng dụng giả mạo. Những rủi ro này cho thấy chỉ một lớp xác thực thông thường có thể không còn đủ an toàn trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng chuyên nghiệp.

Mới đây, LPBank phát cảnh báo tới khách hàng về thủ đoạn lừa đảo thông qua chiêu trò xuất khẩu lao động. Theo đó, nhiều đối tượng giả danh tuyển dụng đi Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) với mức lương hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường đăng tin trên Facebook, Zalo, giả danh nhân viên công ty xuất khẩu lao động để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân gửi giấy tờ cá nhân, chuyển tiền làm hồ sơ hoặc cài ứng dụng lạ nhằm chiếm quyền tài khoản ngân hàng. Đã có trường hợp bị lừa hàng trăm triệu đồng.

LPBank khuyến cáo khách hàng không chuyển tiền cho người lạ qua mạng xã hội, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và chỉ làm việc trực tiếp với các công ty xuất khẩu lao động được cấp phép.

Không chỉ LPBank, nhiều ngân hàng khác cũng liên tục phát đi cảnh báo khi tội phạm mạng ngày càng áp dụng nhiều công nghệ tinh vi.

VPBank cho biết gần đây xuất hiện các ứng dụng điện thoại nguy hiểm cho phép kẻ gian thực hiện hành vi mạo danh số điện thoại (Voice Phishing). Các đối tượng sử dụng công nghệ VoIP kết hợp tính năng Fake Caller ID để hiển thị bất kỳ số điện thoại nào trên màn hình người nhận.

Nếu số điện thoại trùng với hotline ngân hàng hoặc số đã lưu trong danh bạ, điện thoại sẽ hiển thị đúng tên quen thuộc khiến người dùng rất khó nghi ngờ. Đáng chú ý, các ứng dụng này còn có khả năng thay đổi giọng nói nam - nữ, già - trẻ hoặc chèn âm thanh giả như tiếng văn phòng, tiếng còi hú nhằm tăng độ tin cậy.

Kịch bản phổ biến là giả danh ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, thông báo sự cố khẩn cấp rồi thúc giục khách hàng chuyển tiền vào “tài khoản tạm giữ,” cung cấp mã OTP hoặc cài ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa.

VPBank khuyến cáo khách hàng không tin tuyệt đối vào số điện thoại hiển thị trên màn hình, cảnh giác với các cuộc gọi mang tính thúc ép, đe dọa hoặc yêu cầu giữ bí mật cuộc gọi.

Trong khi đó, KienlongBank cho biết nhiều đối tượng đang giả danh nhân viên ngân hàng qua điện thoại, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội để mời nhận ưu đãi, xác minh tài khoản hay tham gia chương trình tri ân khách hàng.

Sau khi tạo dựng lòng tin, các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật như mật khẩu, mã OTP, số thẻ hay mã CVV/CVC với lý do “xác minh tài khoản,” “kích hoạt ưu đãi” hoặc “hỗ trợ xử lý sự cố.” Đồng thời, chúng gửi các đường link giả mạo có giao diện gần giống website chính thức của ngân hàng để đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng vừa phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh nhân viên ngân hàng để thông báo nhận điểm thưởng, hoàn tiền tri ân hoặc nâng hạng khách hàng VIP nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, các website giả mạo hiện được thiết kế rất tinh vi, gần giống hoàn toàn trang chính thức của ngân hàng, khiến nhiều người khó phân biệt thật - giả. Thậm chí, nhiều đối tượng còn sử dụng AI để giả giọng nói tổng đài viên, giả hình ảnh nhân viên ngân hàng hoặc gọi video trong trang phục đồng phục để tăng độ tin cậy.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp bị chiếm đoạt từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng chỉ vì tin vào các lời mời “nhận thưởng miễn phí.”

Ngân hàng tăng thêm lớp “khóa” bảo vệ tài khoản

Trước nguy cơ lừa đảo ngày càng phức tạp, nhiều ngân hàng đã bổ sung thêm các lớp bảo mật nhằm bảo vệ tài sản khách hàng.

Theo đại diện SeABank, ngân hàng vừa triển khai tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” nhằm tạo thêm một lớp bảo vệ độc lập cho tài sản số. Khi kích hoạt tính năng này, mỗi khoản tiền gửi online sẽ được gắn với một mã khóa riêng và đây là điều kiện bắt buộc để thực hiện giao dịch rút tiền hoặc tất toán.

“Trong trường hợp tài khoản bị truy cập trái phép, tiền gửi vẫn được bảo vệ nếu không có mã khóa bảo mật. Đây là lớp chặn độc lập, giúp hạn chế rủi ro ngay cả khi thông tin đăng nhập hoặc OTP bị lộ,” đại diện SeABank cho biết.

Cách tiếp cận này được ví như việc đặt thêm một “két sắt” bên trong tài khoản ngân hàng, giúp tài sản được bảo vệ ở cấp độ sâu hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào một lớp xác thực thông thường.

Không chỉ bổ sung mã khóa riêng cho tiền gửi, SeABank còn áp dụng xác thực sinh trắc học trong quá trình rút tiền hoặc tất toán. Sự kết hợp giữa sinh trắc học và mã khóa bảo mật tạo thành cơ chế “bảo mật kép,” tăng khả năng phòng vệ trước nguy cơ tài khoản bị xâm nhập.

Theo giới chuyên môn, xu hướng chuyển từ mô hình bảo mật một lớp sang nhiều lớp xác thực độc lập đang trở nên phổ biến trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt khi các hình thức tấn công công nghệ cao ngày càng khó lường.

SeABank vừa triển khai tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online” nhằm tạo thêm một lớp bảo vệ độc lập cho tài sản số. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank cho rằng đi cùng với sự tiện lợi của ngân hàng số luôn là những hệ lụy về gian lận và lừa đảo.

“Nếu trước đây chuyển tiền mất vài ngày, thậm chí cả tuần mới tới nơi thì hiện nay giao dịch chỉ diễn ra trong vài giây. Rất tiện lợi nhưng cũng cực kỳ dễ bị lừa đảo,” ông Hưng nói.

Theo ông Nguyễn Hưng, qua phân tích dữ liệu, phần lớn dòng tiền lừa đảo chỉ mất khoảng 40-45 giây để được chuyển tiếp sang tài khoản khác. Chỉ sau vài phút, tiền có thể chạy qua hàng chục ngân hàng rồi biến thành tiền số hoặc bị rút tiền mặt.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng chuyên nghiệp và liên tục thay đổi thủ đoạn, các chuyên gia cho rằng ngoài việc tăng cường lớp bảo mật từ phía ngân hàng, người dùng vẫn là “lá chắn” quan trọng nhất. Việc không cung cấp mã OTP, không truy cập đường link lạ, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và chủ động xác minh thông tin qua kênh chính thức vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản trong thời đại số./.

