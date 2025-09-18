Ngành Halal - động lực mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Malaysia

Trong khuôn khổ chương trình công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 46 và thăm chính thức Malaysia, ngày 18/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tiếp một số hiệp hội, doanh nghiệp của Malaysia nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương nói chung và phát triển ngành Halal nói riêng.

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ông Richard Khor, Chủ tịch Phòng Thương mại Malaysia-Việt Nam (MVCC) bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác để các công ty Việt Nam có thể sử dụng Malaysia làm nền tảng mở rộng sản xuất sản phẩm Halal ra toàn cầu cũng như hỗ trợ các công ty Việt Nam đạt chứng nhận Halal của JAKIM (Cơ quan Chính phủ Malaysia quản lý và cấp chứng nhận Halal quốc tế).

Hoan nghênh và đánh giá cao các ý tưởng hợp tác của MVCC, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Việt Nam coi phát triển ngành Halal là hướng đi mới, quan trọng nhằm khai mở thị trường Halal toàn cầu và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Dù Halal là lĩnh vực mới song Việt Nam đang nỗ lực để thực hiện mục tiêu tạo dựng vị thế trên bản đồ Halal toàn cầu.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Việt Nam đang xây dựng hệ thống phòng kiểm định Halal và mong muốn MVCC kết nối với các cơ quan quản lý trong lĩnh vực Halal để hỗ trợ cử chuyên gia sang đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ để vận hành hệ thống phòng thí nghiệm Halal đạt tiêu chuẩn của Malaysia, được quốc tế công nhận. Khi hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn, sẽ mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh thương mại các sản phẩm Halal.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp Halal so với một số nước khác trong khu vực, từ nguồn nhân lực trẻ, có kỹ năng cho đến sự phong phú, đa dạng của nguồn nguyên liệu tại chỗ.

Ngoài lĩnh vực Halal, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị MVCC giới thiệu các doanh nghiệp thành viên có uy tín sang tìm hiểu các cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, bất động sản, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hạ tầng năng lượng, viễn thông, giáo dục, y tế... thông qua các hình thức hợp tác đầu tư trực tiếp, liên doanh. Hai bên cần tích cực hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp để sớm đi đến bàn bạc cụ thể các dự án hợp tác.

Để hỗ trợ hiệu quả hơn cho các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị MVCC xem xét, sớm mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội.

Ông Richard Khor cũng cho biết bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp Malaysia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, phía Malaysia cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Malaysia trong các lĩnh vực như điện tử, bán dẫn, trung tâm dữ liệu Trí tuệ Nhân tạo (AI), chế biến thực phẩm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp ông Dato’ Jeffery Tan, Tổng thư ký Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Malaysia gốc Hoa (ACCCIM). (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Trong khi đó, ông Dato’ Jeffery Tan - Tổng thư ký Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Malaysia gốc Hoa (ACCCIM), bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ để tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại song phương cũng như mở rộng hợp tác trong ngành sản xuất Halal.

Ông đánh giá Việt Nam có thể trở thành trung tâm Halal do các lợi thế về sản xuất nông nghiệp, vị trí địa lý, hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo ông Jeffery Tan, tiềm năng trong lĩnh vực Halal của Việt Nam là rất lớn và hợp tác Halal giữa hai nước còn nhiều dư địa, hiện chưa được hai bên khai thác đúng mức.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Halal sẽ là “cầu nối mới, động lực mới” trong hợp tác thương mại và đầu tư của Việt Nam với các nước và cộng đồng Hồi giáo. Malaysia có kinh nghiệm và trên thực tế đã xây dựng 14 khu công nghiệp Halal, đã phát triển hệ sinh thái Halal toàn diện, từ sản xuất, chứng nhận, đến thương mại và tiêu dùng. Việt Nam mong muốn ACCCIM đưa mô hình thành công của khu công nghiệp Halal tại Malaysia sang Việt Nam.

Các doanh nghiệp Halal của hai nước cần tăng cường hợp tác để tận dụng lợi thế của mỗi bên, phát triển chuỗi cung ứng Halal, đưa những sản phẩm Halal tốt nhất cho khu vực và thế giới. Đây cũng là “cơ hội vàng” để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu vào thị trường Halal toàn cầu, đặc biệt ở các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị trọng tâm hợp tác giữa hai nước về Halal trong thời gian tới cần tập trung vào các nội dung: thúc đẩy đàm phán, ký kết và công nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal; hoan nghênh đầu tư vào các lĩnh vực Halal như nông nghiệp, du lịch, dược phẩm, mỹ phẩm và công nghiệp hỗ trợ; tạo thuận lợi trong cấp chứng nhận Halal cho sản phẩm Việt Nam để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ pháp lý, kỹ thuật, đào tạo và nhân lực phục vụ ngành Halal; hỗ trợ quảng bá, xúc tiến sản phẩm, dịch vụ Việt Nam tại thị trường Halal toàn cầu.

Cũng trong ngày 18/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Azlan Azri Zainal Abidin, Giám đốc khối phát triển công nghiệp và logistics, công ty Sime Darby Property Berhad - một trong những nhà phát triển bất động sản lớn tại Malaysia với nhiều dự án đô thị, khu công nghiệp, năng lượng. Ông Azlan bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và logistics, cũng như đô thị xanh và thông minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp ông Azlan Azri Zainal Abidin, Giám đốc khối phát triển công nghiệp và Logistic - công ty Sime Darby Property Berhad. (Ảnh: Bùi Hoàn/TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết việc xây dựng và phát triển hệ thống đô thị, hệ thống khu công nghiệp và logistics xanh-thông minh-hiện đại-bền vững, có môi trường và chất lượng sống tốt là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao tốc độ, chất lượng đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị.

Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài có công nghệ, năng lực và kinh nghiệm tham gia đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng chiến lược về giao thông, đô thị lớn, năng lượng sạch, khu công nghiệp và logistics…, qua đó góp phần tăng cường thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia./.

