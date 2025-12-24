Ngành Thuế thu ngân sách cán mốc kỷ lục 2 triệu tỷ đồng, vượt 30% dự toán

Ngày 24/12, Cục Thuế thông tin về kết quả công tác thuế năm 2025. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp, ngành Thuế được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước là xấp xỉ 1,72 triệu tỷ đồng. Với quyết tâm cao nhất nhằm đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội, toàn ngành đã tập trung rà soát nguồn thu và đôn đốc quyết liệt các khoản thu.

Trên tinh thần đó, tính đến ngày 30/9, số thu toàn ngành đã sớm "cán đích" 100% dự toán. Lũy kế đến ngày 14/12, tổng thu đạt 2,15 triệu tỷ đồng, vượt 25% dự toán theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cục Thuế cho biết dự báo đến hết ngày 31/12, tổng thu ngân sách Nhà nước sẽ đạt con số ấn tượng gần 2,24 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán Quốc hội giao và tăng 27,6% so với năm 2024.

Đáng chú ý, thu nội địa ước đạt gần 2,19 triệu tỷ đồng, chiếm tới 98% tổng thu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, số thu do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, điều này khẳng định bước trưởng thành vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 8 thập kỷ xây dựng và phát triển.

Trên cả nước, 34/34 địa phương đã hoàn thành vượt mức dự toán. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với 631 nghìn tỷ đồng (vượt 32,1%), tiếp theo là Thành phố Hồ Chí Minh với 606 nghìn tỷ đồng (vượt 20,8%).

Bộ trưởng Bộ Tài chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn. (Ảnh: Vietnam+)

Nhìn lại cả giai đoạn 5 năm 2021-2025, Cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt trên 9,75 triệu tỷ đồng, vượt 17,5% mục tiêu Quốc hội giao, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,8%/năm. Riêng số thu do ngành Thuế quản lý chiếm tỷ trọng chủ đạo 86,1%, gấp 1,5 lần giai đoạn 2016-2020.

Đáng chú ý, cơ cấu thu ngân sách đã có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng bền vững. Tỷ trọng thu nội địa tăng dần qua các năm, từ 82,3% (năm 2021) lên mức 86,6% (năm 2025). Trong giai đoạn này, có 2 địa phương đạt số thu trên 2 triệu tỷ đồng là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, dữ liệu ngành Thuế ghi nhận 8 địa phương đạt trên 200 nghìn tỷ đồng và nhiều tỉnh thành khác có sự bứt phá đáng kể.

Theo báo cáo, năm 2025 là năm bản lề trong cải cách thể chế. Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Thuế đã hoàn thành khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật với 9 Nghị định và 4 Thông tư.

Điểm nhấn tiêu biểu là việc Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 vào ngày 10/12/2025. Luật mới gồm 9 chương, 53 điều, tập trung đổi mới toàn diện theo hướng hiện đại, dựa trên quản lý rủi ro, quản lý hiệu quả kinh tế số, thương mại điện tử và xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh.

Bước sang năm 2026, ngành Thuế cho biết sẽ tiếp tục bám sát các giải pháp hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước./.

