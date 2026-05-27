Ngày lễ thiêng liêng của lòng nhân ái và sẻ chia tại Indonesia

Sáng sớm ngày lễ Idul Adha, khuôn viên thánh đường Masjid At-Taqwa ở khu Selong, Nam Jakarta đã vang tiếng cầu nguyện, tiếng gọi nhau của các tình nguyện viên và không khí tất bật chuẩn bị cho hoạt động hiến tế gia súc - một trong những nghi lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo Indonesia.



Sau lễ cầu nguyện Idul Adha, người dân tập trung quanh khu vực mổ gia súc phía bên hông thánh đường. Những con bò và dê được hiến tế lần lượt được đưa vào khu vực xử lý theo nghi thức Hồi giáo.

Các tình nguyện viên chia nhau từng công đoạn: giữ gia súc, mổ thịt, phân loại và đóng gói để phân phát cho người dân quanh khu phố.



Không khí tại các thánh đường và khu dân cư ở Indonesia trong ngày 27/5 phản ánh rất rõ nét văn hóa Idul Adha tại quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới.

Với nhiều gia đình, đây không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn là dịp chia sẻ thực phẩm với cộng đồng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp.



Những túi thịt bò, thịt dê được chia đều cho cư dân xung quanh, từ người lao động phổ thông, tài xế xe ôm công nghệ cho tới các hộ gia đình khó khăn trong khu vực Selong.

Nhiều người đã chờ từ sớm và phấn khởi khi nhận phần thịt của các con vật trong lễ hiến tế, thường được gọi là “qurban” mang về cho cả gia đình.



Trả lời phóng viên TTXVN tại Jakarta, ông Basyit-Ban quản lý thánh đường At-Taqwa cho biết, đây không chỉ là ngày lễ tôn giáo mà còn là dịp để mọi người cùng chia sẻ với nhau. Năm nay, thánh đường này dự kiến chia thịt cho 600 gia đình trong khu vực.



Bà Indah Sari, một người dân địa phương cho biết thịt từ lễ hiến tế có thể đủ dùng cho vài ngày, được chế biến thành nhiều món truyền thống như sate dê, gulai cà ri bò hay rendang.



Trong khi đó, tại các chợ dân sinh, khung cảnh ngày Idul Adha cũng khác hẳn ngày thường. Nhiều quầy thịt gần như đóng cửa hoặc chỉ bán với số lượng rất ít, bởi phần lớn người dân đã nhận được thịt miễn phí từ các thánh đường Hồi giáo và cộng đồng địa phương.



Thay vào đó, các sạp rau củ, gia vị, nước cốt dừa và than nướng lại đông khách hơn để phục vụ việc chế biến các món ăn truyền thống trong ngày lễ.



Bà Irayan, chủ một quầy gia vị tại chợ Santa cho biết, hằng năm, dịp Idul Adha cũng là ngày nghỉ của những người bán thịt vì nhu cầu mua thịt ở chợ giảm mạnh do nhà nào cũng có thịt bò, thịt dê từ “qurban.”

Đối với hầu hết các gia đình Hồi giáo ở Indonesia, có lẽ, thịt bò và thịt dê là những món ăn chủ đạo trong ngày Idul Adha. Nhiều gia đình tụ họp đông đủ để cùng nấu các món ăn truyền thống, trò chuyện và thăm hỏi người thân, tạo nên bầu không khí ấm áp của dịp lễ trọng.



Với ý nghĩa tôn giáo linh thiêng để tưởng nhớ nhà tiên tri Ibrahim, lễ Idul Adha tại Indonesia cũng mang đậm tính cộng đồng và là dịp để nhắc nhớ về đức tin, sự hy sinh cùng lòng nhân ái.

Từ những con vật qurban được hiến tế cho tới từng phần thịt được trao tận tay các gia đình, ngày lễ phản ánh tinh thần sẻ chia, một trong những giá trị cốt lõi của Hồi giáo./.

