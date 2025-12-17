Nghệ An: Bắt đối tượng mua bán trái phép 15.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 17/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt một đối tượng mua bán trái phép ma túy từ tỉnh Hà Tĩnh trung chuyển qua Nghệ An để đưa đi các địa bàn tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm 15.000 viên ma túy tổng hợp, 4,585 gam ma túy đá và 1 khẩu súng ngắn.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/12, tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Công an phường Cửa Lò và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1990, trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Trong quá trình bắt giữ, mặc dù đối tượng ngoan cố chống đối, Ban chuyên án đã kịp thời khống chế và bắt giữ an toàn, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và quần chúng nhân dân.

Theo hồ sơ, Nguyễn Tiến Dũng có 1 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và 2 tiền án về các tội "Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy."

Vụ việc đang được Cơ quan Công an tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật./.

