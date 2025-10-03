Nghệ An: Lan tỏa tinh thần, ý chí, quyết tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển", sáng 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu đã tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu tham dự đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, thống nhất cao với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng, nhiệm vụ mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm lớn của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong nhiệm kỳ mới.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội khẳng định những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện mà tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định rõ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn cho giai đoạn 2025-2030, với tinh thần đổi mới tư duy phát triển, hướng tới mô hình tăng trưởng hiện đại, dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy; văn hóa và con người Nghệ An làm nền tảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Đại hội cũng nhấn mạnh định hướng chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, tập trung vào phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Trong đó, chú trọng tạo đột phá phát triển nhanh vùng phía Đông và phát triển bền vững vùng phía Tây tỉnh Nghệ An.

Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng có tầm ảnh hưởng quốc gia; là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, thương mại, logistics và du lịch.

Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị hệ sinh thái rừng, biển, đảo, văn hóa, lịch sử và truyền thống, đặc biệt là văn hóa xứ Nghệ.

Công tác quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo tiếp tục được giữ vững. Tầm nhìn đến năm 2045, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã xác định 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm 5 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; 17 chỉ tiêu về văn hóa-xã hội; 5 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng-an ninh.

Cũng trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người 163-190 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 ước đạt 1.150 nghìn tỷ đồng.

Tỉnh phấn đấu thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 12% trở lên, hộ nghèo giảm 0,5-1,5%/năm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số và trên 80% xã, phường bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, hệ thống chính trị sẽ tiếp tục có những thay đổi mang tính cách mạng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào hoạt động ổn định, phát huy vai trò, trách nhiệm mới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh đối mặt với nhiều thách thức, nhất là về năng lực, trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp; yêu cầu đổi mới cơ chế vận hành, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách; yêu cầu cao hơn về sự gương mẫu, tiên phong, linh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh cần khẩn trương tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội một cách nghiêm túc, bài bản đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đồng thuận về ý chí và quyết tâm hành động.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc sớm xây dựng, ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó cần phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực và kết quả đầu ra, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đặc biệt, mỗi đại biểu tham dự cần phát huy vai trò là hạt nhân tuyên truyền, lan tỏa tinh thần, ý chí và quyết tâm của Đại hội tới cơ quan, đơn vị công tác và quần chúng nhân dân; tích cực, gương mẫu trong việc thực hiện các nội dung đã được quyết nghị, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, trở thành động lực thực tiễn thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Ngay sau Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, bảo đảm không để người dân nào bị thiếu đói, không có nhà ở; sớm ổn định đời sống, học tập, công tác, phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX gồm 68 đồng chí; bầu 30 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả bầu cử đạt tỷ lệ phiếu tập trung cao, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất và tin tưởng của toàn Đảng bộ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong nhiệm kỳ mới./.

