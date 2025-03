Nghệ An sẽ xây dựng hơn 3.500 căn nhà lưu trú cho công nhân

Trong năm 2025, tỉnh Nghệ An sẽ triển khai 2 dự án xây nhà lưu trú cho công nhân tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An tại Hưng Nguyên với tổng số 3.541 căn, đáp ứng chỗ ở/lưu trú cho 13.606 công nhân.

Cụ thể, khu nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 1 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có quy mô diện tích 0,33ha với 253 căn hộ cho 1.132 công nhân và dự án Nhà lưu trú công nhân thuộc dự án Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An 2 tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An có quy mô diện tích 4,43 ha với 3.288 căn hộ cho 12.474 công nhân.

Các dự án nhà ở cho công nhân kể trên là một trong những hạng mục thuộc dự án đầu tư hạ tầng của Tập đoàn Luxshare ICT tại huyện Hưng Nguyên; trong đó, Luxshare Nghệ An 1 có tổng mức đầu tư 3.549,5 tỷ đồng; Luxshare Nghệ An 2 có tổng mức đầu tư là 8.652,5 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An có 5 khu nhà ở công nhân tại các Khu công nghiệp gồm Khu ký túc xá dự án Nhà máy Luxshare - ICT (Nghệ An) đã hoàn thành đáp ứng lưu trú cho khoảng 8.220 công nhân; Khu ký túc xá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 1.200 công nhân; Khu ký túc xá dự án Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ôtô JuTeng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I đang đầu tư xây dựng, đáp ứng lưu trú cho khoảng 20.000 công nhân.

Thực hiện mục tiêu Đề án của Chính phủ đến năm 2030 xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, Nghệ An phấn đấu xây dựng khoảng 28.500 căn nhà ở xã hội cho trên 50.000 công nhân trên địa bàn tỉnh./.

Tiến độ triển khai nhà ở xã hội trên cả nước tính đến tháng 1/2025 Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030,” đến nay, cả nước đã có 645 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 581.218 căn.