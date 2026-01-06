Nghệ sỹ 'úp mở' về khả năng Giao thừa năm nay không có 'Táo Quân'

Tối 6/1, trên trang cá nhân, nghệ sỹ Vân Dung đăng tải bài viết xác nhận chương trình “Táo Quân” sẽ không lên sóng vào Giao thừa Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, Vân Dung viết một bài thơ bày tỏ sự tiếc nuối khi Tết năm nay không có “Táo Quân”: “Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn. Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay. Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời…”

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng và tiếc nuối trước thông tin này. Không ít ý kiến cho rằng chương trình “Gặp nhau cuối năm” là “món ăn tinh thần” không thể thiếu mỗi tối 30 Tết, đặc biệt là năm qua có nhiều vấn đề thời sự, văn hóa đáng chú ý, có thể làm chất liệu kịch bản cho “Táo Quân.”

Bài đăng của nghệ sỹ Vân Dung. (Ảnh chụp màn hình)

“Táo Quân - Gặp nhau cuối năm” là chương trình hài kịch chính luận phát sóng đêm Giao thừa, ra đời từ năm 2003, phản ánh các vấn đề thời sự-xã hội nổi bật trong năm qua dưới hình thức châm biếm, hài hước. Chương trình do Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Dàn nghệ sỹ tham gia chính là những gương mặt trưởng thành và nổi tiếng từ chương trình “Gặp nhau cuối tuần” của Đài truyền hình Việt Nam.

Trải qua hơn hai thập kỷ, chương trình trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm mới của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Trong quá trình phát sóng, “Táo Quân” từng nhiều lần điều chỉnh nội dung và định dạng để phù hợp bối cảnh xã hội. Năm 2020, chương trình từng tạm dừng và được thay thế bằng “Làng Vũ Đại thời hội nhập,” trước khi trở lại từ năm 2021.

Sau hành trình dài, “Táo Quân” nhiều lần đứng trước áp lực cần đổi mới. Mỗi năm, chương trình lại nhận về nhiều ý kiến khen chê của khán giả, có người vẫn yêu thích, mong đợi, cũng có người chỉ ra sự cũ mòn trong khai thác đề tài, các mảng miếng hài, cũng như sự quen mặt của dàn nghệ sỹ sau hơn 20 năm.

Những năm gần đây, chương trình có sự thay đổi trong đội ngũ biên kịch và diễn viên, cụ thể, Nghệ sỹ Nhân dân Công Lý và Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc đã ngừng tham gia, thay vào đó là các gương mặt nghệ sỹ trẻ.

Hiện, phía đơn vị sản xuất chưa cung cấp thông tin chính thức về chương trình, chỉ có một số nghệ sỹ cho hay vẫn chưa nhận được kịch bản hay tham gia tập luyện dù chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Có khả năng “Táo Quân” theo định dạng truyền thống sẽ không lên sóng, thay vào đó có thể là một phiên bản mới hoặc chương trình khác mang tinh thần tương tự./.

