“Nghĩa tình Thông tấn” trong câu chuyện về nhà báo Đinh Hữu Dư

Ký ức về phóng viên Đinh Hữu Dư vẫn hiện hữu nơi căn nhà nhỏ ở Ninh Bình, nơi cha mẹ anh chờ đợi, đồng nghiệp vẫn thường lui tới, tiếp tục viết tiếp câu chuyện “Tủ sách Đinh Hữu Dư” đầy nghĩa tình.

Tám năm sau ngày nhà báo Đinh Hữu Dư hy sinh trong lúc tác nghiệp, ngôi nhà nhỏ của anh ở phố Tân Trung, Ninh Bình vẫn lưu giữ vẹn nguyên ký ức về một người phóng viên quả cảm và một ước mơ còn dang dở dành cho trẻ em vùng cao.

Đứng trước hiên nhà từng in dấu bước chân trở về sau mỗi chuyến đi của anh, các phóng viên TTXVN cảm nhận rõ một điều "nghĩa tình Thông tấn" không chỉ ở những dòng tri ân, mà là sự kề vai sát cánh với gia đình qua từng hỗ trợ, từng chuyến thăm.

Từ căn nhà này, câu chuyện về Dư và những "Tủ sách Đinh Hữu Dư" vẫn tiếp tục được viết bằng tình đồng nghiệp./.