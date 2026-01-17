Nghiên cứu khẳng định paracetamol an toàn cho thai kỳ, bác bỏ liên hệ với tự kỷ

Paracetamol, còn được biết đến với tên thương mại Tylenol tại Mỹ, an toàn khi sử dụng trong thai kỳ nếu dùng đúng chỉ định và không có bằng chứng cho thấy loại thuốc này làm gia tăng nguy cơ trẻ mắc chứng tự kỷ hay rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).

Đây là kết luận trong nghiên cứu quy mô lớn được nhóm nhà khoa học châu Âu công bố ngày 17/1 trên tạp chí The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health.



Nghiên cứu được thực hiện nhằm rà soát lại các dữ liệu hiện có sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái đưa ra tuyên bố cho rằng paracetamol có thể liên quan đến chứng tự kỷ.



Giáo sư Asma Khalil, tác giả chính của nghiên cứu và là chuyên gia sản khoa - y học thai nhi tại Đại học City St George’s (London), khẳng định: “Paracetamol an toàn khi sử dụng trong thai kỳ. Khi được dùng đúng liều và đúng chỉ định, các bằng chứng khoa học tốt nhất hiện nay không ủng hộ mối liên hệ giữa paracetamol với chứng tự kỷ, ADHD hay chậm phát triển trí tuệ.”



Theo nhóm nghiên cứu, paracetamol (tên gọi khác là acetaminophen) hiện là loại thuốc giảm đau duy nhất được coi là an toàn cho phụ nữ mang thai. Các bác sỹ vẫn khuyến cáo thai phụ chỉ nên dùng liều thấp nhất trong thời gian ngắn nhất để giảm đau hoặc hạ sốt, bởi nếu không điều trị, các tình trạng này có thể gây rủi ro cho cả mẹ và thai nhi.



Nhóm tác giả đã tiến hành phân tích các nghiên cứu trước đó, lựa chọn 43 công trình khoa học để đánh giá chất lượng và nguy cơ sai lệch dữ liệu. Đáng chú ý, nhóm tập trung vào những nghiên cứu so sánh anh chị em ruột sinh ra từ cùng một người mẹ, trong đó người mẹ dùng paracetamol ở một thai kỳ nhưng không dùng ở thai kỳ khác. Cách tiếp cận này giúp loại trừ các yếu tố di truyền và môi trường gia đình - những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ tự kỷ hoặc ADHD.



Dù chỉ có ba nghiên cứu thuộc nhóm này, nhưng quy mô rất lớn, bao gồm hơn 260.000 trẻ được đánh giá về tự kỷ, cùng khoảng 335.000 và 405.000 trẻ được xem xét về ADHD và chậm phát triển trí tuệ.

Kết quả cho thấy không có mối liên hệ đáng kể giữa việc sử dụng paracetamol trong thai kỳ và các rối loạn nói trên. Kết luận này vẫn không thay đổi khi phân tích gộp tất cả các nghiên cứu chất lượng cao.



Giáo sư Khalil cho biết nhiều nghiên cứu từng gợi ý mối liên quan giữa paracetamol và chứng tự kỷ, trong đó có một bản tổng quan về 46 nghiên cứu được một số quan chức Mỹ trích dẫn, có nguy cơ cao bị sai lệch hoặc chịu tác động của các yếu tố khác mà nhóm của bà đã cố gắng loại trừ.



Giáo sư Grainne McAlonan, chuyên gia thần kinh học tại King’s College London, người không tham gia nghiên cứu, đánh giá cao công trình này và bày tỏ hy vọng rằng “những phát hiện trên sẽ giúp khép lại tranh cãi xoay quanh vấn đề paracetamol và chứng tự kỷ”./.

