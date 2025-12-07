Nghiên cứu mới: Thực hiện hoạt động này mỗi ngày giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Một nghiên cứu mới cho thấy những người lớn tuổi thường xuyên nghe hoặc chơi nhạc có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn đáng kể.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Monash (Australia) phân tích dữ liệu của hơn 10.800 người trên 70 tuổi và nhận thấy những người nghe nhạc hầu như mỗi ngày có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 39% so với nhóm chỉ nghe thỉnh thoảng hoặc gần như không nghe.

Họ cũng ghi nhận giảm 17% tỷ lệ suy giảm nhận thức, đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra khả năng nhận thức nói chung và đặc biệt là khả năng ghi nhớ các sự kiện hằng ngày.

Chơi nhạc, hát cũng đem lại lợi ích tương đương

Không chỉ nghe nhạc, việc chơi nhạc cụ (bao gồm cả hát) cũng liên quan tới mức giảm 35% nguy cơ sa sút trí tuệ. Nhóm vừa thường xuyên nghe nhạc vừa chơi nhạc có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 33% và giảm 22% nguy cơ suy giảm nhận thức.

Trong bối cảnh sa sút trí tuệ ảnh hưởng tới khoảng 7 triệu người và ngày càng phổ biến khi tuổi thọ tăng lên, đây được xem là một “biện pháp phòng ngừa” đơn giản, dễ thực hiện và không tốn nhiều nỗ lực.

“Chúng ta biết rằng khi nghe nhạc, nhiều vùng não được kích hoạt cùng lúc, giống như một bài tập toàn diện dành cho não bộ,” Emma Jaffa, nghiên cứu sinh ngành khoa học y sinh tại Monash, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ.

Vì sao âm nhạc lại có tác dụng bảo vệ não?

Dù chủ đề này chưa được nghiên cứu sâu rộng, các tác giả đưa ra nhiều giả thuyết dựa trên những nghiên cứu trước đây.

Âm nhạc được chứng minh giúp cải thiện tốc độ xử lý thông tin, ngôn ngữ, trí nhớ và khả năng phối hợp vận động. Ngoài ra, việc tham gia các hoạt động âm nhạc thường gắn với giao tiếp xã hội, một yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe não bộ khi về già. (Nguồn: Getty Images)

“Tôi rất thích những nghiên cứu mang tính ứng dụng rõ ràng, những thứ mà người đọc có thể áp dụng ngay. Đây chính là điều khiến tôi chọn đề tài này: vừa là sở thích cá nhân, vừa có thể mang lại thông tin hữu ích cho cộng đồng,” Jaffa chia sẻ.

Một câu hỏi được nhiều người quan tâm là thể loại nhạc nào mang lại lợi ích lớn nhất: nhạc jazz, rock hay một dòng nhạc khác?

Theo Jaffa, nghiên cứu chưa khảo sát thể loại nhạc, nhưng đây chắc chắn là hướng bà muốn tiếp tục tìm hiểu trong tương lai.

Âm nhạc - một “lá chắn mềm” trước nguy cơ suy giảm trí nhớ

Sa sút trí tuệ gây ra hàng loạt triệu chứng: khó khăn khi nói, mất trí nhớ, thay đổi cảm xúc, hay gặp rắc rối khi thực hiện các nhiệm vụ hằng ngày. Do đó, việc tìm ra những biện pháp đơn giản để giảm nguy cơ mắc bệnh là vô cùng quan trọng.

Một nghiên cứu khác, công bố trên Tạp chí Tâm thần Lão khoa Mỹ vào tháng 10, cho thấy cảm giác về mục đích sống cũng giúp não bộ “dẻo dai” hơn và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Ngoài ra, các hoạt động như tập thể dục cường độ vừa đến mạnh, giao tiếp xã hội và có thể là vừa trò chuyện vừa nghe nhạc đều được chứng minh có lợi cho sức khỏe não bộ. Ngay cả những công việc nhà đơn giản cũng góp phần giữ tinh thần minh mẫn./.

