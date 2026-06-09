Nghiên cứu những vấn đề mới của thời đại và cấp bách của đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Lý luận TW tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại, cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Sáng 9/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương.

Báo cáo của Hội đồng Lý luận Trung ương đã phản ánh khá toàn diện kết quả nhiệm kỳ 2021-2026, những việc đã triển khai từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cần tháo gỡ. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác lý luận có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Muốn lãnh đạo, cầm quyền đúng, ngang tầm sứ mệnh, Đảng phải có lý luận đúng; muốn đi xa phải có tầm nhìn xa; muốn xử lý vấn đề mới phải có tư duy mới; muốn giữ vững mục tiêu chiến lược phải không ngừng phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở tổng kết thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa trí tuệ nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương cần tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận mới của thời đại và cấp bách của đất nước, nhất là mô hình phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới; thể chế phát triển nhanh, bền vững; quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo; tự chủ chiến lược gắn với hội nhập quốc tế; tác động tổng hợp của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu, nguồn nhân lực và quản trị; sức mạnh tổng hợp quốc gia, sức mạnh mềm Việt Nam; hình thái cạnh tranh, xung đột mới và kinh nghiệm phát triển quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy truyền thống 30 năm, phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, trí tuệ khoa học, tâm huyết với Đảng, đất nước, nhân dân; không ngừng nâng cao chất lượng từng sản phẩm, báo cáo tư vấn, chuyên đề nghiên cứu.

Uy tín của Hội đồng Lý luận Trung ương phải được khẳng định bằng chất lượng lý luận, tính kịp thời của tư vấn, năng lực phát hiện vấn đề, sức thuyết phục khoa học và đóng góp thực chất vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước./.