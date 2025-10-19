Đời sống

Sức khỏe

Ngộ độc thực phẩm tập thể tại Nga khiến 40 người nhập viện

Ngành y tế ghi nhận 11 trường hợp nhiễm salmonella và hầu hết sức khỏe các bệnh nhân đều có dấu hiệu cải thiện, kể cả những người thuộc diện chăm sóc đặc biệt.

Đài Trang

Ngày 19/10, giới chức Ulan-Ude, thủ phủ nước Cộng hòa Buryat thuộc Nga, xác nhận số nạn nhân trong vụ ngộ độc tập thể toàn thành phố đã tăng lên 49, trong đó 40 người phải nhập viện, gồm 22 trẻ em.

Ngành y tế ghi nhận 11 trường hợp nhiễm salmonella được xác nhận.

Một cơ sở tạm với 120 giường bệnh đã được thiết lập, toàn bộ nhân viên bệnh viện truyền nhiễm tham gia điều trị.

Hầu hết sức khỏe các bệnh nhân đều có dấu hiệu cải thiện, kể cả những người thuộc diện chăm sóc đặc biệt.

Cơ quan chức năng phát hiện vi phạm tại cơ sở sản xuất của hãng Vostok - nơi cung ứng món onigiri (cơm nắm Nhật Bản) và shawarma (thịt quay kẹp bánh mỳ) ra thị trường bị nghi là nguồn ngộ độc, và đã khởi tố vụ án hình sự liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ngộ độc #Nhiễm khuẩn #Salmonella Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục