Ngoại trưởng Nga cảnh báo NATO và EU trước Đại hội đồng Liên hợp quốc

Reuters/AFP đưa tin ngày 27/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) rằng “mọi hành động gây hấn nhằm vào Nga sẽ vấp phải phản ứng kiên quyết.”

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Lavrov nêu rõ: “Nga đang bị cáo buộc gần như lên kế hoạch tấn công NATO và các nước EU. Tổng thống Putin đã nhiều lần bác bỏ những luận điệu khiêu khích này."

Liên quan tới vấn đề hạt nhân Iran, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây phá hoại nỗ lực ngoại giao thông qua việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Tehran.

Ông Lavrov khẳng định việc bác bỏ đề nghị của Nga nhằm gia hạn thời hạn chót để khởi động cơ chế tái áp đặt trừng phạt Iran “đã phơi bày chính sách của phương Tây trong việc phá hoại nỗ lực tìm kiếm giải pháp mang tính xây dựng tại Hội đồng Bảo an cũng như mong muốn ép Tehran đưa ra các nhượng bộ đơn phương thông qua việc tống tiền và gây áp lực”./.

