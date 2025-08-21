Người dân đổ xô đi tàu Cát Linh-Hà Đông để chờ xem diễu bình, diễu hành

Ngay trong chiều 21/8, lượng hành khách đi trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông tăng gấp 4-5 lần so với ngày bình thường để đi đến các khu vực Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm để theo dõi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo thống kê của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), trong thời gian từ 13-16h, lượng hành khách đi tàu lên tới hơn 22.000 lượt hành khách. Đặc biệt, cao điểm từ 15-16h là hơn 12.000 lượt hành khách.

Nhằm phục vụ người dân đi xem tổng hợp luyện luyện diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội Metro đã bố trí cán bộ, công nhân viên hướng dẫn người dân đi tàu, hỗ trợ người già, trẻ em đi tàu Trước đó, Hà Nội Metro đã có một số điều chỉnh về lịch chạy tàu đường sắt trên cao tuyến 2A Cát Linh-Hà Đông và tuyến số 3 Nhổn-Ga Hà Nội nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) thành công và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Cụ thể, vào các ngày 21/8, 24/8, 27/8 và 29/8/2025, tàu sẽ chạy từ 5h30 đến 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách 6-10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Trong ngày 30/8, thời gian hoạt động: 5h-22h. Thời gian giãn cách là 6 phút/chuyến trong khung giờ 5h-8h; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 1/9, thời gian hoạt động từ 5h30-24h (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ). Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Đặc biệt, trong ngày Quốc khánh 2/9, các tuyến đường sắt đô thị sẽ hoạt động liên tục từ 00h00 đến 22h. Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (4h30-7h30 và 11h-14h30). Các khung giờ khác 10 phút/chuyến. Hà Nội Metro cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý, đơn vị sẽ tạm ngừng chạy tàu từ 3h10 đến 04h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Phía Hà Nội Metro cũng khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện./.

