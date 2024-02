Người dùng báo cáo về những phản hồi không mong muốn từ ChatGPT

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Nhiều người dùng ChatGPT đã báo cáo về sự cố mà họ gặp phải khi sử dụng công cụ này trong hai ngày 20-21/2.

Trong một diễn đàn thảo luận trên trang web của OpenAI, các nhà phát triển sử dụng ChatGPT cho biết công cụ này đã đưa ra những phản hồi "bất ngờ," đưa ra những từ ngữ không tồn tại, những câu nói chưa hoàn chỉnh hoặc rất chung chung, vô nghĩa khi tương tác với họ.

Đáp lại những thông tin trên, công ty OpenAI cho biết: “Chúng tôi đang điều tra các báo cáo về những phản hồi không mong muốn từ ChatGPT.”

Khoảng 16 giờ sau khi nhận được các báo cáo về sự cố của ChatGPT, OpenAI thông báo công cụ này đã trở lại hoạt động bình thường.

Theo New York Times, OpenAI mới đây đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các nhà đầu tư và theo đó có mức định giá trên 80 tỷ USD sau một năm thăng trầm.

Tuy thỏa thuận này chưa được OpenAI xác nhận, nhưng giới truyền thông đánh giá điều đó đồng nghĩa với việc giá trị của công ty đang dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực AI tạo sinh sẽ tăng gần gấp 3 trong vòng chưa đầy 10 tháng.

OpenAI đã lĩnh xướng một cuộc cách mạng về AI khi ra mắt công cụ ChatGPT vào cuối năm 2022. Mới đây, công ty này tiếp tục phát hành một công cụ mới mang tên "Sora," có thể tạo nên các video chân thực dài tới 1 phút, với nội dung được xây dựng từ những thông tin đơn giản mà người dùng đưa ra.

Ngày 9/2, The Financial Times đưa tin, OpenAI đã đạt cột mốc doanh thu 2 tỷ USD vào tháng 12/2023. Báo cáo của The Financial Times cho biết, OpenAI tin rằng họ có thể tăng hơn gấp đôi mức doanh thu này vào năm 2025, dựa trên sự quan tâm mạnh mẽ từ các khách hàng doanh nghiệp đang tìm cách sử dụng công nghệ của họ để áp dụng các công cụ AI sáng tạo tại nơi làm việc.

Trước đó, Information đã đưa tin, doanh thu hàng năm của OpenAI đạt 1,6 tỷ USD trong tháng 12/2023, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ sản phẩm ChatGPT, tăng từ mức 1,3 tỷ USD vào giữa tháng 10/2023.Các nhà đầu tư đã định giá công ty này ở mức hơn 80 tỷ USD.

Giám đốc OpenAI, Sam Altman, đang đàm phán với các nhà đầu tư, bao gồm cả Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE), để gây quỹ cho một sáng kiến công nghệ nhằm tăng cường năng lực chế tạo chip của thế giới và mở rộng khả năng cung cấp năng lượng cho AI, cùng nhiều mảng khác.

Theo các chuyên gia, ChatGPT là ứng dụng tiêu dùng phát triển nhanh nhất lịch sử, với 100 triệu người sử dụng tích cực chỉ trong hai tháng kể từ khi ra mắt. Ứng dụng này cung cấp những khả năng mà thậm chí một năm trước đó con người còn chưa thể tưởng tượng ra.

Người dùng rất ngạc nhiên trước khả năng thấu hiểu ngôn ngữ tự nhiên, khả năng tạo ra các phản hồi mạch lạc và phù hợp với ngữ cảnh cũng như khả năng cung cấp thông tin hữu ích của ChatGPT.

Xã hội đã nghĩ rằng AI có thể tăng năng suất, chữa bệnh ung thư và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tuy nhiên cũng rất nhanh chóng, nỗi lo về thông tin sai lệch, mất việc làm và sự lỗi thời của con người đã trở thành những chủ đề chính. Một năm trôi qua, rõ ràng là cả những dự đoán lạc quan và bi quan nhất đều không thể sớm thành hiện thực.

Tác động thực tế của ChatGPT đã bị giảm đến độ người ta dễ dàng kết luận rằng ứng dụng này đã bị cường điệu hóa.Kết luận như vậy có thể là sai lầm. Cuộc cách mạng AI, giống như tất cả các cuộc cách mạng công nghệ trước đây, sẽ phải mất nhiều thập kỷ mới giải mã được.

Trở ngại cơ bản không phải là bản thân công nghệ, mà là trí tưởng tượng và sự khéo léo của con người. Sẽ mất nhiều năm để chúng ta thực sự nắm bắt được khả năng của AI và bắt đầu hình dung lại thế giới xung quanh mình.

Trong ngắn hạn, hầu hết chúng ta sẽ chỉ sử dụng ChatGPT để tăng tốc các nhiệm vụ chúng ta đang làm. Các mô hình ngôn ngữ lớn ngày nay đang được sử dụng để thay thế hoặc hỗ trợ các cách thức cũ nhằm hoàn thành các nhiệm vụ nhận thức như viết, lập trình, nghiên cứu cơ bản, phân tích dữ liệu và lên ý tưởng.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy ChatGPT có thể làm tăng tốc độ viết và lập trình lên hơn 50%, cải thiện chất lượng công việc được thực hiện bởi các chuyên gia như tư vấn quản lý và luật sư, đồng thời nâng cao khả năng sáng tạo của con người.

ChatGPT cũng được cho là không chỉ cung cấp những giải đáp các thắc mắc của bệnh nhân tốt hơn bác sỹ, mà còn có những phản hồi đồng cảm hơn.

Những công nghệ này đã tăng thêm sức mạnh cho người sử dụng và chúng sẽ ngày càng tốt hơn. Khi các thuật toán trở nên tinh tế hơn và các mô hình dữ liệu lớn hơn, chúng sẽ không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn tích lũy các khả năng mới./.