Người nước ngoài cần làm thủ tục gì để được cấp thị thực điện tử Việt Nam?

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, du lịch, công tác tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã triển khai hình thức cấp thị thực điện tử (E-visa) thông qua hệ thống trực tuyến.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và hội nhập quốc tế.

Thị thực điện tử Việt Nam là gì và đối tượng nào có thể xin E-visa Việt Nam?

Thị thực điện tử (E-visa) Việt Nam là loại visa được cấp trực tuyến, cho phép người nước ngoài nhập cảnh một lần hoặc nhiều lần, lưu trú tối đa 90 ngày mà không cần nộp hồ sơ giấy tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán.

Công dân của hơn 80 quốc gia/vùng lãnh thổ (trong đó có Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, EU...) đủ điều kiện xin E-visa.

Người xin visa cần có hộ chiếu hợp lệ còn hạn ít nhất 6 tháng, có trang hộ chiếu trống cùng ảnh chân dung và ảnh trang thông tin hộ chiếu dạng điện tử.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

- Ảnh hộ chiếu (trang có ảnh) và các thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu.

- Ảnh chân dung (nền trắng, chụp chính diện).

- Hộ chiếu còn hạn.

- Thông tin kế hoạch nhập cảnh: cửa khẩu nhập cảnh-xuất cảnh, thời gian nhập-xuất cảnh và nơi lưu trú tại Việt Nam.

Các bước nộp hồ sơ xin E-visa

Người có nhu cầu xin E-visa cần thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Truy cập Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tại địa chỉ https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn để thực hiện các bước đăng ký.

- Bước 2: Chọn mục “For Foreigners” → “Apply for E-visa.”

- Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin:

Họ tên, ngày sinh, quốc tịch

Số hộ chiếu

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Thông tin lưu trú tại Việt Nam

- Bước 4: Tải lên ảnh chân dung và ảnh hộ chiếu.

- Bước 5: Thanh toán lệ phí online với mức phí: Visa 1 lần: 25 USD; Visa nhiều lần: 50 USD.

- Bước 6: Nhận mã hồ sơ và chờ xét duyệt (3-5 ngày làm việc).

Tra cứu kết quả

Sau khi nộp hồ sơ, người xin E-visa truy cập lại trang web, chọn “Search E-visa” → nhập mã hồ sơ + email + ngày sinh để kiểm tra.

Khi được chấp thuận, tải file E-visa về in ra giấy để trình khi nhập cảnh.

Một số lưu ý khi sử dụng E-visa

Cơ quan chức năng khuyến cáo người nước ngoài cần kiểm tra kỹ thông tin trên E-visa trước khi nhập cảnh, đặc biệt là số hộ chiếu và cửa khẩu đăng ký. Việc nhập cảnh phải đúng cửa khẩu đã đăng ký trong hồ sơ.

Đồng thời, người nhập cảnh cần tuân thủ thời hạn tạm trú được cấp, tránh vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Trong trường hợp có nhu cầu gia hạn thời gian lưu trú, người nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam để được hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định.

Việc triển khai hệ thống cấp thị thực điện tử được đánh giá là giải pháp thiết thực nhằm cải thiện môi trường du lịch, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Không chỉ rút ngắn thời gian làm thủ tục, E-visa còn giúp tăng tính minh bạch, thuận tiện cho người nước ngoài, qua đó nâng cao hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế./.

83 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử Việc 83 cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài xuất, nhập cảnh bằng thị thực điện tử nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách và chuyên gia quốc tế khi đến Việt Nam, giúp nâng năng lực cạnh tranh.