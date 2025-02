Người phụ nữ bị thủng, hoại tử ruột non vì nuốt phải hạt táo đỏ

Ngày 12/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin các bác sỹ đã cấp cứu thành công bệnh nhân N.T.K, 37 tuổi (ở Thái Nguyên) bị thủng ruột non do dị vật sắc nhọn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng ổ bụng toàn thể, hay còn gọi là viêm phúc mạc toàn thể do nuốt phải hạt táo đỏ.

Bác sỹ Lê Nhật Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng-Tầng sinh môn (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết trước khi vào viện một ngày, người bệnh xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, sau đó cơn đau lan dần xuống vùng hố chậu phải. Triệu chứng này rất giống với viêm ruột thừa cấp. Người bệnh được đưa vào một bệnh viện tại Thái Nguyên và chụp CT, kết quả nghi ngờ có hoại tử ruột. Ngay lập tức, người bệnh được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Người bệnh vào viện trong tình trạng nhiễm trùng toàn thân, đau khắp bụng. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ xác định đây là tình trạng viêm phúc mạc toàn thể (nhiễm trùng toàn bộ ổ bụng), người bệnh có chỉ định phải mổ cấp cứu.

Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi ổ bụng, qua nội soi thấy khắp ổ bụng là dịch đục và giả mạc, ruột thừa không có dấu hiệu viêm, quai ruột non chỗ tiếp giáp ruột non và ruột già viêm nề và dính chặt với nhau. Người bệnh được hút rửa sạch toàn bộ ổ bụng, khi tiến hành phẫu thuật mở rộng để kiểm tra tổn thương đoạn cuối ruột non, các bác sỹ phát hiện một lỗ thủng trên thành ruột, tại đây có một dị vật sắc nhọn chọc ra ngoài. Sau khi lấy dị vật ra, xác định đó là một hạt táo đỏ khô - loại thực phẩm quen thuộc với nhiều người.

Người bệnh sau đó được xử lý khâu lỗ thủng ruột non, rửa sạch ổ bụng. Sau 8 giờ, người bệnh tỉnh táo, được chuyển về phòng điều trị.

Bệnh nhân cho hay, trước đó có ăn yến chưng cùng táo đỏ và vô tình nuốt luôn hạt.

Bác sỹ khám và theo dõi sức khoẻ cho bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các bác sỹ khuyến cáo những dị vật nhọn như hạt táo, tăm, xương cá, xương gà… có thể gây tổn thương đường tiêu hóa, đặc biệt là đoạn cuối hồi tràng - nơi ruột non nối với ruột già. Nếu không phát hiện sớm có thể dẫn đến thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng. Đây là tình huống rất phổ biến, khi nhiều người không để ý đến khi nuốt phải dị vật sắc nhọn; do không bị hóc hay bị nghẹn, người bệnh thường chủ quan cho rằng dị vật sẽ được đào thải ra ngoài.

Vì vậy, trong trường hợp nuốt phải dị vật sắc nhọn, người bệnh không nên chủ quan cho rằng dị vật sẽ dễ dàng được đào thải ra ngoài và cần đến cơ sở y tế trong vòng 4-6 giờ đầu để được nội soi dạ dày gắp dị vật ra ngoài, tránh biến chứng thủng ruột. Đặc biệt, với người lớn tuổi hoặc những bệnh nhân có sức khỏe yếu, tình trạng nhiễm trùng ổ bụng có thể diễn biến nghiêm trọng hơn, dễ dẫn đến sốc nhiễm trùng, nhiễm độc và tử vong.

Để phòng tránh tình trạng này, các bác sỹ khuyến cáo mọi người nên tập thói quen ăn uống chậm rãi, nhai kỹ, đặc biệt cẩn thận khi ăn những thực phẩm có hạt cứng hoặc xương, không ngậm lâu trong miệng. Nếu đã nuốt phải dị vật, đặc biệt các dị vật sắc nhọn, cần nhanh chóng đi tới cơ sở y tế để được xử lý kịp thời./.

Cứu sống cụ ông 75 tuổi hóc dị vật xương gà nhiều ngạnh, khó tiếp cận Trưởng ê-kíp nội soi cho nạn nhân cho biết đây là một ca khó can thiệp, mức độ tử vong cao vì dị vật lớn, xương nhiều ngạnh, vị trí khó tiếp cận, ở rất gần với cung động mạch chủ.