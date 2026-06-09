Người trồng cao su ở Quảng Trị phấn khởi vì giá mủ tăng cao

Người trồng cao su ở tỉnh Quảng Trị đang phấn khởi khi giá mủ cao su tăng cao trong vụ thu hoạch mủ năm 2026.

Giá mủ tăng cao không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn tạo thêm động lực để đầu tư chăm sóc, phát triển sản xuất sau thời gian giá ở mức thấp và không ổn định.

Chính vụ thu hoạch mủ cao su ở Quảng Trị diễn ra từ tháng 5-11 hàng năm. Những ngày đầu tháng 6/2026, tại các vùng chuyên canh cây cao su ở các xã Cam Lộ, Vĩnh Linh, Cồn Tiên, A Dơi..., bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi để khai thác mủ.

Bà Hồ Thị Thương, người trồng cao su ở xã Cồn Tiên cho biết giá mủ cao su tươi hiện dao động từ 25.000-28.000 đồng/kg tùy chất lượng, tăng khoảng 8.000-10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước; mủ cao su khô được các nhà máy thu mua với giá 59.000 đồng/kg. Với mỗi ha cao su đang khai thác, gia đình có thể thu nhập gần 1 triệu đồng mỗi ngày.

"Trước đây giá thấp nên thu nhập không đáng kể, nhưng vụ năm 2026 giá mủ cao su các loại tăng cao nên bà con rất phấn khởi. Giá mủ cao nên người trồng cao su có nguồn thu nhập vừa trang trải cuộc sống, vừa có điều kiện đầu tư phân bón, chăm sóc vườn cao su tốt hơn để duy trì sản lượng và chất lượng mủ," bà Thương chia sẻ.

Theo ông Lê Phước Hiếu, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cồn Tiên, cao su hiện là cây trồng chủ lực của địa phương với gần 2.500 ha; trong đó khoảng 2.200 ha đang bước vào chu kỳ khai thác. Năm nay, giá cao su tăng hơn 15% so với năm 2025, tạo động lực lớn cho người dân tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất.

"Giá mủ tăng cao là tín hiệu rất tích cực đối với bà con nông dân trồng cao su trên những vùng đất gò đồi, vùng cao. Chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động người dân chuyển đổi những diện tích đất phù hợp sang trồng cao su, thay thế một số loại cây trồng hiệu quả thấp. Toàn xã hiện có hơn 1.000 hộ tham gia trồng cao su, góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương," ông Hiếu cho biết.

Những ngày này, người trồng cây cao su tại xã Cam Lộ cũng đang khẩn trương bước vào vụ thu hoạch. Toàn xã có khoảng 2.700 ha cao su, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm hộ dân. Địa phương khuyến khích bà con tiếp tục chăm sóc tốt diện tích cao su hiện có, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để có hướng phát triển phù hợp, bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị, cao su là cây trồng chủ lực của tỉnh với hơn 30.000 ha, tập trung ở vùng gò đồi, miền núi. Giá mủ cao su năm 2026 tăng cao, sản lượng ổn định đã và đang tạo thu nhập cao và ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân, qua đó góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân ở vùng gò đồi, miền núi. Các đơn vị chức năng của tỉnh và chính quyền các địa phương đang theo dõi sát diễn biến thị trường để đưa ra khuyến cáo kịp thời cho việc phát triển diện tích cây cao su, đồng thời hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hồng Phương cho biết xác định cao su là cây trồng chủ lực, tỉnh Quảng Trị định hướng duy trì ổn định diện tích trồng cao su gắn với phát triển hệ thống các cơ sở sơ chế, chế biến cao su; đặc biệt là thu hút các cơ sở chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho cây cao su. Trong canh tác cao su, tỉnh chú trọng công tác truy xuất nguồn gốc, xây dựng bản đồ số vùng trồng; thực hiện truy xuất đến từng nông hộ nhằm đáp ứng các quy định của Liên minh châu Âu về chống mất rừng.

Ngành nông nghiệp tăng cường tuyên truyền, tập huấn và chuyển giao các quy trình kỹ thuật về canh tác cao su bền vững, canh tác trên đất dốc; hướng dẫn các biện pháp hạn chế gãy đổ trong mùa mưa bão và kỹ thuật cạo mủ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của vườn cây. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh cũng đẩy mạnh rà soát các diện tích cao su sinh trưởng kém, năng suất thấp hoặc không hiệu quả để chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn./.

Đồng Nai: Giá cao su tăng mạnh, nông dân kỳ vọng mùa bội thu Sau nhiều năm liền ảm đạm, giá mủ cao su bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong gần một thập kỷ qua đang mang lại niềm vui lớn và kỳ vọng về một mùa bội thu cho người trồng ở Đồng Nai.