Người Việt "mạnh tay" chi hơn 5,17 triệu tỷ đồng cho tiêu dùng và dịch vụ

Ngày 6/10, báo cáo của Cục Thống kê về hoạt động thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong chín tháng của năm 2025 cho thấy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trong nước tăng cao, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ của khách quốc tế. Điều này đã góp phần thúc đẩy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn xã hội tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật.

Riêng tháng Chín, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 598,7 nghìn tỷ đồng, tăng 2% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, các nhóm hàng hóa chủ lực đều ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu nhóm hàng may mặc tăng 15,2%, lương thực, thực phẩm tăng 13,8%, vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 11,4%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10%. Đặc biệt, các ngành dịch vụ liên quan đến du lịch tiếp tục thăng hoa, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,0% và du lịch lữ hành tăng 19,7%.

Trong quý 3, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt gần 1,76 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý 2 và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế này trong 9 tháng tăng trưởng vững chắc. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt trên 5,17 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2024 tăng 8,8%). Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng trưởng thực tế vẫn đạt 7,2% (so với 5,8% cùng kỳ năm 2024), điều này cho thấy sức mua của người dân tiếp tục được cải thiện rõ rệt.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa chín tháng ước đạt gần 3,95 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Trong đó, các nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,3%, may mặc tăng 8,2%, vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 8,1%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 6,7%. Sự tăng trưởng này lan tỏa khắp các địa phương với Đà Nẵng tăng 9,4%, Cần Thơ tăng 8,8%, Hà Nội tăng 8,4%, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng cùng tăng 8,3%.

Điểm sáng của bức tranh tiêu dùng chính là sự bứt phá của ngành du lịch và dịch vụ liên quan. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chín tháng ước đạt 624,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Trong đó, Đà Nẵng dẫn đầu với mức tăng 18,1%, theo sau là Thành phố Hồ Chí Minh (18,0%), Cần Thơ (14,2%), Hải Phòng (12,0%) và Hà Nội (11,9%). Ngành du lịch lữ hành thậm chí còn tăng trưởng mạnh hơn, ước đạt 69,6 nghìn tỷ đồng, tăng tới 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về đà tăng trưởng này, Cục Thống kê cho biết ngay từ đầu năm, nhiều địa phương đã tích cực triển khai các chương trình kích cầu du lịch và phát triển nhiều loại hình du lịch mới, thu hút cả khách du lịch trong và ngoài nước. Tiêu biểu, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 24,3%, Hà Nội tăng 21,9%, Quảng Ninh tăng 20,2% là những địa phương dẫn đầu về doanh thu du lịch. Doanh thu dịch vụ khác cũng ghi nhận mức tăng 12,1% trong chín tháng, ước đạt 534,1 nghìn tỷ đồng, cho thấy sự đa dạng và phục hồi của các loại hình dịch vụ khác nhau. Trong đó, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng là các địa phương có mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ khác cao./.

