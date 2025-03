Người Việt mạnh tay chi tiêu giúp ngành bán lẻ tăng trưởng ấn tượng

Thông tin từ Cục Thống kê ngày 6/3 cho biết nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cùng với sự phục hồi của du lịch đã thúc đẩy tăng trưởng ấn tượng của ngành thương mại dịch vụ. Điều này cũng thể hiện sự lạc quan về “sức khỏe” của nền kinh tế thông qua sức mua của người tiêu dùng.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong tháng Hai ước đạt 561,7 nghìn tỷ đồng, giảm 2,5% so với tháng Một (do Tết Nguyên đán Ất Tỵ rơi vào tháng Một), nhưng tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng Hai: Áp lực lạm phát gia tăng do giá cả nhiều mặt hàng "leo thang" Giá thịt lợn tăng vọt đã góp phần đẩy CPI tháng Hai thêm 0,34%. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp giá thịt lợn tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung, gây áp lực lên chi tiêu của người dân và lạm phát.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ đều ghi nhận sự tăng trưởng, trong đó nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 15,2%, đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 11,0%, hàng may mặc tăng 10,6%, lương thực, thực phẩm tăng 7,3%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 12,7%, du lịch lữ hành tăng 17,3%.

Tính chung hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.137,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước (năm 2024 tăng 8,4%). Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng là 6,2% (năm 2024 tăng 5,3%).

Theo báo cáo, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng trưởng ổn định trong hai tháng đầu năm và ước đạt 878,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,2% tổng mức và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.Một số địa phương ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa ấn tượng là Hải Phòng tăng 9,4%, Cần Thơ tăng 8,9%, Đà Nẵng tăng 8,7%, Hà Nội tăng 7,3%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 7,1%.

Đặc biệt, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống hai tháng đầu năm ước đạt 131,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,5% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương có doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao là Quảng Ninh tăng 20,1%, Đà Nẵng tăng 16,4%, Hải Phòng tăng 13,8%, Cần Thơ tăng 10,4%, Hà Nội tăng 10,0%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,2%.

Bên cạnh đó, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 14,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng này có được nhờ lượng khách quốc tế đến Việt Nam và khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài tăng cao. Ngoài ra, doanh thu dịch vụ khác cũng đạt khoảng 113,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10% tổng mức và tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước./.