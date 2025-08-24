Người Việt Nam tích cực hội nhập thể thao tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 23/8, Đại hội thể thao mùa Hè quốc tế đã khai mạc tại Khu liên hợp Thể thao Luzhniki - sân vận động lớn nhất Liên bang Nga, thu hút sự tham gia của 2.500 người đại diện cho hơn 100 công ty và tập đoàn lớn của Nga và 7 quốc gia khác.

Đoàn Việt Nam, với nòng cốt là đội bóng đá Thái Bình (vô địch Giải bóng đá cộng đồng năm 2025), tiếp tục thể hiện tinh thần hội nhập toàn diện và tích cực tại sự kiện này.

Đại hội thể thao mùa Hè quốc tế do Hội Thể dục Thể thao toàn Nga Dự bị Lao động và Hiệp hội Phát triển Thể thao Doanh nghiệp tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Thể thao Liên bang Nga, tập đoàn nhà nước Rostec và công ty cổ phần Tập đoàn Thiết bị hàng không vũ trụ.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu lớn lớn nhất của đại hội là tạo dựng một sân chơi đoàn kết cộng đồng doanh nghiệp, khuyến khích người dân và gia đình duy trì hoạt động thể chất, rèn luyện thể thao một cách thường xuyên và hệ thống.

Trong hai ngày thi đấu 23-24/8, các vận động viên nghiệp dư có cơ hội tranh tài trên những sân đấu đạt chuẩn quốc tế, thể hiện thành quả rèn luyện thể chất.

Bên cạnh các trận đấu còn có nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm, dụng cụ và dịch vụ thể thao, cũng như những hoạt động quảng bá lối sống lành mạnh và thân thiện với môi trường.

Dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, đoàn Việt Nam tham gia dưới tên gọi "Đoàn kết", với các vận động viên được tuyển chọn từ những người xuất sắc nhất trong các giải đấu cộng đồng.

Ngoài bóng đá, năm nay đoàn Việt Nam còn tham gia thêm bóng bàn và cầu lông, thể hiện tinh thần hội nhập và phát triển toàn diện.

Ông Andrey Shelev - trọng tài chính và đại diện Ban tổ chức giải đấu - đánh giá cao tinh thần của cộng đồng người Việt cũng như sự tham gia tích cực của Việt Nam ngay từ những ngày đầu.

Ông cho rằng việc Việt Nam mở rộng tham gia thêm các môn thi đấu cho thấy sự hội nhập toàn diện và sâu rộng hơn của đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Hoàng Giang, đại diện đoàn Việt Nam, việc tham gia các ngày hội thể thao quốc tế không chỉ là cơ hội rèn luyện mà còn là dịp tăng cường giao lưu nhân dân và khẳng định vị thế của cộng đồng Việt Nam tại Nga.

Đặc biệt, sự kiện năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi Việt Nam sắp tới ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và cộng đồng kiều bào tại Nga mong muốn đóng góp phần nhỏ bé của mình vào ngày hội lớn của dân tộc./.

