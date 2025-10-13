Nguồn cung toàn cầu được cải thiện, giá càphê đồng loạt giảm mạnh

Sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần qua khi triển vọng nhu cầu tiêu thụ suy yếu phủ bóng lên cả năng lượng lẫn nguyên liệu công nghiệp.

Giá dầu WTI lần đầu rơi xuống dưới 60 USD/thùng, chịu sức ép từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và tín hiệu hạ nhiệt tại Trung Đông.

Cùng chiều, giá càphê Arabica và Robusta đồng loạt giảm mạnh khi nguồn cung toàn cầu được cải thiện và kỳ vọng thương mại giữa Mỹ-Brazil khởi sắc. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index đánh mất 2,2% xuống còn 2.228 điểm.

Khép lại tuần giao dịch vừa qua, nhóm nguyên liệu công nghiệp cũng ghi nhận lực bán áp đảo với 6 trên 9 mặt hàng đồng loạt giảm giá. Giá càphê Arabica đã đánh mất tới 4,5% trong tuần, lùi về mức 8.224 USD/tấn, đồng thời giá càphê Robusta cũng giảm hơn 1% về mức 4.480 USD/tấn.

Theo nhận định của MXV, áp lực đè nặng lên thị trường càphê khi giới đầu tư đón nhận những thông tin tích cực trong đàm phán thương mại giữa Mỹ và Brazil, cùng với đó là tín hiệu tích cực từ tình hình sản xuất càphê tại Việt Nam - quốc gia sản xuất càphê lớn thứ hai thế giới và đứng đầu về mặt hàng Robusta.

Vào thứ Hai tuần trước, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã thắp lên kỳ vọng về việc Washington có thể xem xét dỡ bỏ mức thuế 50% áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Brazil, qua đó gây áp lực trực tiếp lên thị trường càphê.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh địa phương, ông Lula cho biết ông “ngạc nhiên trước kết quả tích cực của cuộc trao đổi," đồng thời Brazil đã đề xuất Mỹ cân nhắc loại bỏ thuế quan đối với hàng xuất khẩu của mình.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Brazil và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được cho là đang lên kế hoạch tổ chức cuộc gặp tại Washington, tiếp nối sau cuộc điện đàm vừa qua giữa hai bên.

Thu hoạch càphê ở tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tại Việt Nam, theo khảo sát thực địa của Sucafina, sản lượng càphê niên vụ 2025-2026 dự kiến sẽ đạt khoảng 29,65 triệu bao, tăng 8,3% so với niên vụ trước.

Càphê Robusta ước đạt khoảng 28,34 triệu bao, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, còn càphê Arabica ước đạt 1,3 triệu bao, tương đương với mức tăng khoảng 31,3%.

Niên vụ 2025-2026 tại Tây Nguyên đã bắt đầu. Theo Agromonitor, tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, càphê chín sớm đã có những đợt thu hoạch nhỏ lẻ, tuy nhiên lượng thu hoạch còn hạn chế và thị trường giao dịch chưa sôi động.

Theo người dân địa phương, khoảng 15-20 ngày tới sẽ bắt đầu thu hoạch tại một số khu vực và vào khoảng giữa tháng 11 sẽ bước vào vào giai đoạn thu hoạch chính.

Do đó, tình hình giao dịch nội địa và xuất khẩu càphê hiện vẫn diễn ra khá trầm lắng với khối lượng giao dịch thấp và những kho hàng lớn tỏ ra thận trọng trong việc thu mua. Giá càphê trong nước ngày 11/10 duy trì ở mức 112.000-113.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với cùng kỳ tuần trước.

Về xuất khẩu, trong kỳ từ 1-7/10, khối lượng càphê nhân xuất khẩu đạt hơn 12.000 tấn, bao gồm cả Robusta và Arabica, tăng nhẹ 0,8% so với tuần trước, tương đương giá trị kim ngạch đạt khoảng 62 triệu USD. Giá càphê Robusta xuất khẩu theo dạng FOB dao động từ 3.396 đến 6.520 USD/tấn.

Về tình hình thời tiết, nhìn chung, khí hậu tại Brazil vẫn diễn biến tương đối thuận lợi trên hầu hết các vùng trồng cà-phê, với dự báo lượng mưa sẽ tăng trong những ngày tới, cung cấp độ ẩm cần thiết sau giai đoạn mùa đông khô hạn.

Theo dự báo khí tượng, mưa tiếp tục được ghi nhận trong tuần tới, hỗ trợ quá trình ra hoa và hình thành vụ mùa càphê Brazil niên vụ 2026-2027. Trong bối cảnh này, các dự báo sơ bộ về vụ càphê mới của Brazil được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trên thị trường.

Trong khi đó tại Việt Nam, khu vực Tây Nguyên ghi nhận lượng mưa rải rác tại một số nơi, tuy nhiên không gây ảnh hưởng đáng kể đến cây càphê. Người dân địa phương đang tích cực chăm sóc cây trồng trong giai đoạn cuối cùng trước vụ thu hoạch nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng tốt nhất.

Theo ghi nhận từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng tuần vừa qua chứng kiến sắc đỏ bao trùm lên toàn bộ cả 5 mặt hàng trong nhóm.

Đáng chú ý, giá dầu WTI đã rơi khỏi ngưỡng 60 USD/thùng, dừng ở mốc 58,9 USD/thùng, tương ứng với mức giảm tuần khoảng 3,25%; trong khi giá dầu Brent cũng đã giảm 2,79% trong tuần qua, quay về mốc 62,73 USD/thùng.

Một cơ sở khai thác dầu của Nga. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Đà giảm giá dầu thế giới trong tuần qua chủ yếu diễn ra tập trung trong hai phiên cuối tuần, khi giá dầu thô mất tới 5-6% giá trị chỉ trong khoảng thời gian ngắn này. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy yếu này là tình hình leo thang căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, kéo giá dầu giảm tới 4% trong phiên giao dịch ngày 10/10.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo về khả năng sớm áp dụng mức thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh ra quyết định siết chặt quản lý xuất khẩu đất hiếm vào ngày 9/10.

Diễn biến căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm gia tăng lo ngại trên thị trường về tác động tiêu cực đối với kinh tế vĩ mô cũng như nhu cầu tiêu thụ năng lượng của cả hai quốc gia.

Bên cạnh đó, giá dầu thế giới còn chịu áp lực giảm sau khi "chảo lửa" tại Trung Đông đang dần hạ nhiệt.

Ngày 9/10 vừa qua, Israel và lực lượng Hamas đã đạt được đồng thuận về giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình do Chính phủ Mỹ đề xuất, trong đó bao gồm thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột tại dải Gaza và góp phần tăng cường an ninh, ổn định nguồn cung dầu từ khu vực.

Đây đã trở thành động lực chính khiến giá dầu giảm tới 1,5% trong phiên giao dịch ngày 9/10, đồng thời tiếp tục tạo áp lực khi chính phủ Israel chính thức phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn.

Theo nhận định của Daniel Hynes - chuyên gia phân tích tại ngân hàng ANZ, thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza sẽ đưa sự chú ý của thị trường trở lại vấn đề dư thừa nguồn cung dầu dự báo xuất hiện khi OPEC+ tiến hành dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm sản lượng.

Trước đó, vào đầu tuần, tâm điểm thị trường tập trung vào quyết định của OPEC+ về sản lượng dầu tháng 11, được đưa ra sau cuộc họp giữa tám nước thành viên chủ chốt vào ngày 5/10. Mức tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày dù củng cố dự báo về tình trạng dư cung trong phần còn lại của năm 2025, nhưng đã được thị trường dự đoán trước và không tạo áp lực đáng kể lên giá dầu.

Thực tế, giá dầu thô toàn cầu vẫn ghi nhận đà hồi phục giữa bối cảnh leo thang căng thẳng địa chính trị liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ quốc gia khai thác dầu lớn thứ hai thế giới không chỉ bắt nguồn từ các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng mà còn từ nguy cơ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung lên mặt hàng dầu thô Nga.

Đối với thị trường trong nước, giá xăng dầu bán lẻ cũng đã được điều chỉnh chung xu hướng với giá dầu thế giới. Cả năm mặt hàng đều giảm trong đợt đợt điều hành vào chiều 9/10 của Liên Bộ Công Thương-Tài chính.

Mức giảm lớn nhất ghi nhận ở mặt hàng dầu mazut, ở mức 562 đồng/kg (3,6%); trong khi hai mặt hàng xăng E5 RON92 và RON95, cùng dầu diesel, đều giảm khoảng 2%./.

